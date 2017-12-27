القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اللجنة الأولمبية تدعو مجددا إلى الحوار مع جميع الفيدراليات الرياضية الوطنية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 08:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرات
اللجنة الأولمبية تدعو مجددا إلى الحوار مع جميع الفيدراليات الرياضية الوطنية

الجزائر - جدد أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية, ندائهم إلى "الحوار مع ممثلي كل الحركة الرياضية الوطنية", و مطالبتهم بتوحيد صفوفهم من أجل "تطوير الرياضة و الروح الأولمبية في بلادنا".

و حسب بيان الهيئة الأولمبية الذي تلقت "واج" نسخة منه, فقد تم تخصيص الاجتماع الشهري للجنة التنفيذية المُنعقد يوم الاثنين تحت إشراف الرئيس مصطفى بيراف, إلى توزيع اللجان المختصة, تحضير الحصيلة الأدبية و المالية لسنة 2017, إعداد برنامج الأنشطة لسنة 2018, الألعاب الإفريقية للشباب 2018 بالجزائر, الألعاب المتوسطية بتاراغون 2018 (إسبانيا) و الألعاب الأولمبية للشباب في بوينس آيرس 2018 (الأرجنتين).

 

اقرأ أيضا:      نزاع اللجنة الأولمبية - اتحاديات : الرياضة الجزائرية الخاسر الأكبر في صراعات بدأت تأخذ أبعادا مقلقة

و استغل أعضاء اللجنة التنفيذية هذه الفرصة لدعوة رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية إلى لقاء "للتشاور و الحوار و تبادل وجهات النظر, لمواجهة التحديات التي تنتظر رياضيينا و فرقنا الوطنية, قبل أشهر قليلة  عن أول حدث رياضي لسنة 2018 و هو الألعاب المتوسطية بإسبانيا, بعدها الألعاب الإفريقية للشباب 2018 بالجزائر والمؤهلة إلى الألعاب الأولمبية 2018 للشباب في شهر أكتوبر بالأرجنتين.

 

و خلال أشغال هذا الاجتماع  تم الوقوف عن مدى تقدم إعداد الحصيلة الأدبية و المالية لسنة 2017, وقام المعنيون بالأمر بعرض تقرير خاص بذلك, مؤكدين أنهم في مرحلة إنهاء كل الوثائق اللازمة للحصيلة السنوية, حسبما اختتمه بيان اللجنة الأولمبية.

كلـمات مفتـاحيــة :
اللجنة الأولمبية تدعو مجددا إلى الحوار مع جميع الفيدراليات الرياضية الوطنية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 08:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

17.12.27

اجتماع مجلس الوزراء : عدة نقاط في جدول الأعمال

17.12.27

مسلسل الإحتجاجات الشعبية متواصل في المغرب جراء تردي الاوضاع المعيشية في البلاد 

17.12.27

المملكة المتحدة : سنة تنتهي على انسحاب من الاتحاد الأوروبي مقسم للطبقة السياسية وحكومة…

17.12.27

السنة الميلادية الجديدة: يوم الاثنين 1 يناير عطلة مدفوعة الأجر

17.12.27

فنون قتالية / كامبو:  وزارة الشباب والرياضة توافق على تأسيس اتحادية وطنية للكامبو

17.12.27

كرة القدم / كأس الجزائر : شباب قسنطينة - نصر حسين داي قمة الدور ال32 و حامل الكأس في مهمة…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

17.12.25

ملف الصحراء الغربية يحظى بمزيد من الاهتمام في فرنسا رغم التعتيم الاعلامي

17.12.25

أدرار : ولد علي يعطي إشارة انطلاق تظاهرة "الجزائر في أحضان صحرائها" في طبعتها الرابعة

17.12.25

ورقلة : غلام الله يبرز دور المتصوف "الحقيقي" في المجتمع

17.12.25

فرحات عباس "رجل استثنائي كان لديه شجاعة و أفكار"

17.12.25

حريق بالسوق الشعبي لعين النعجة يتسبب في جريح واحد واتلاف 22 محلا

17.12.25

لقاء تلمسان يعتبر منعطفا كبيرا لاستغلال موارد الغابات