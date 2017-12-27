اللجنة الأولمبية تدعو مجددا إلى الحوار مع جميع الفيدراليات الرياضية الوطنية

الجزائر - جدد أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية, ندائهم إلى "الحوار مع ممثلي كل الحركة الرياضية الوطنية", و مطالبتهم بتوحيد صفوفهم من أجل "تطوير الرياضة و الروح الأولمبية في بلادنا".

و حسب بيان الهيئة الأولمبية الذي تلقت "واج" نسخة منه, فقد تم تخصيص الاجتماع الشهري للجنة التنفيذية المُنعقد يوم الاثنين تحت إشراف الرئيس مصطفى بيراف, إلى توزيع اللجان المختصة, تحضير الحصيلة الأدبية و المالية لسنة 2017, إعداد برنامج الأنشطة لسنة 2018, الألعاب الإفريقية للشباب 2018 بالجزائر, الألعاب المتوسطية بتاراغون 2018 (إسبانيا) و الألعاب الأولمبية للشباب في بوينس آيرس 2018 (الأرجنتين).

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و استغل أعضاء اللجنة التنفيذية هذه الفرصة لدعوة رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية إلى لقاء "للتشاور و الحوار و تبادل وجهات النظر, لمواجهة التحديات التي تنتظر رياضيينا و فرقنا الوطنية, قبل أشهر قليلة عن أول حدث رياضي لسنة 2018 و هو الألعاب المتوسطية بإسبانيا, بعدها الألعاب الإفريقية للشباب 2018 بالجزائر والمؤهلة إلى الألعاب الأولمبية 2018 للشباب في شهر أكتوبر بالأرجنتين.

و خلال أشغال هذا الاجتماع تم الوقوف عن مدى تقدم إعداد الحصيلة الأدبية و المالية لسنة 2017, وقام المعنيون بالأمر بعرض تقرير خاص بذلك, مؤكدين أنهم في مرحلة إنهاء كل الوثائق اللازمة للحصيلة السنوية, حسبما اختتمه بيان اللجنة الأولمبية.