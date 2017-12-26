كرة القدم : فتح ثاني فرع للأكاديمية الكروية لنادي اسبانيول الإسباني بالبليدة

البليدة -فتحت الأكاديمية الكروية لنادي اسبانيول الإسباني التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الإفريقي ثاني فرع لها بولاية البليدة مما سيتيح الفرصة لأطفال الولاية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 15 سنة المحبين لهذه الرياضة لتلقي تكوينا وفق برنامج يرقى لتلك المطبقة بالمدارس الأوربية حسبما كشف اليوم الثلاثاء بالبليدة المكلف بالاتصال على مستوى هذه الأكاديمية عبد الرزاق عبد الحميد.

و أوضح عبد الحميد ل/وأج أن هذه الأكاديمية الكروية التي تعد أول ممثل لنادي اسباني بالجزائر منذ سنة 2016 سبق لها أن فتحت فرع لها بولاية سطيف منذ نحو شهرين ليقع الاختيار بعد ذلك على ولاية البليدة في انتظار فتح فروع أخرى مستقبلا عبر عدد من الولايات الأخرى.

و تطبق هذه المدرسة الكروية التي تهدف إلى البحث عن المواهب الصاعدة نفس مناهج التدريب المطبقة بنظيرتها بإسبانيا حيث ستفتح أبوابها أمام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 15 سنة يشرف على تكوينهم مدربين جزائريين تحت إشراف المدير الفني الإسباني اكسافي كودينا حسب ذات المتحدث.

كما تتيح هذه الأكاديمية لمنتسبيها يضيف السيد عبد الحميد قضاء فترات تربص بالمدينة الرياضية التابعة لهذا النادي الإسباني ببرشلونة إلى جانب فرصة حضور مباريات في ملعب النادي و كذا المشاركة في مباريات ودية تجمعهم بنظرائهم بالفرق الإسبانية.

و في نهاية كل موسم يتم اختيار أفضل لاعبين لتكون لهم فرصة خوض تجارب الأداء ببرشلونة من أجل الانضمام لأكاديمية النادي بإسبانيا التي ستفتح لهم الأبواب نحو عالم كرة القدم يقول ذات المتحدث.