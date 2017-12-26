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المنتخب الجزائري لكرة القدم يواجه إيران و البرتغال وديا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 14:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 36 مرات
المنتخب الجزائري لكرة القدم في حصة تدريبية المنتخب الجزائري لكرة القدم في حصة تدريبية
صورة وأج

الجزائر- يخوض المنتخب الجزائري لكرة القدم مباراتين وديتين أمام إيران والبرتغال على الترتيب شهري مارس و يونيو 2018، حسب ما علمت اليوم الثلاثاء "وأج" من المناجير العام "للخضر" حكيم مدان.

وقال مدان: "لقد توصلنا لاتفاق رسمي مع الاتحادية الإيرانية لإجراء مباراة ودية شهر مارس المقبل في بلد أوروبي، فيما سنواجه المنتخب البرتغالي يوم 7 أو 8 يونيو بمدينة لشبونة. و تعتبر هاتان الوديتان أمام منتخبين موندياليين اختبارا جيدا لمنتخبنا الوطني".

و ستلعب البرتغال و ايران خلال نهائيات مونديال 2018 بروسيا (14 يونيو-15 يوليو) ضمن نفس المجموعة الثانية رفقة اسبانيا و المغرب.

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وأضاف المناجير العام للمنتخب الجزائري: "بالنسبة لشهر مارس سنخوض مباراة ودية ثانية امام منتخب إفريقي قد يكون الغابون. لم نتوصل إلى اتفاق نهائي بعد وكل شيء وارد"، مشيرا أن الفريق الوطني الذي يقوده المدرب رابح ماجر "قد يلعب مباراتين وديتين أخريين بين نهاية مايو و بداية يونيو 2018".

تاريخ الفيفا المقبل مقرر بين 19 و27 مارس 2018، كما بإمكان المنتخبات ال32 المتأهلة للمونديال الروسي خوض تربصاتها و إجراء مباريات ودية أواخر مايو و بداية يونيو بعد انتهاء البطولات الوطنية.

وفشل المنتخب الجزائري في التأهل إلى مونديال 2018 بعدما أنهى التصفيات ضمن المجموعة الثانية في المركز الأخير برصيد 4 نقاط من ست مقابلات.

و يسعى الطاقم الفني الوطني لاستغلال الفترتين المذكورتين للعب اكبر عدد ممكن من المقابلات الودية خصوصا و أن الخرجة الرسمية القادمة "للخضر" لن تكون قبل سبتمبر 2018 تاريخ إجراء الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019، بعد قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتأجيلها في وقت كانت مبرمجة في مارس المقبل.

وجاء هذا القرار بغرض السماح للمنتخبات الإفريقية المتأهلة إلى مونديال-2018 وهي نيجيريا و مصر و السينغال وتونس والمغرب بالاستعداد جيدا للموعد الكروي العالمي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 15:29
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المنتخب الجزائري لكرة القدم يواجه إيران و البرتغال وديا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 14:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 36 مرة   شارك

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