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ألعاب افريقية للشباب 2018:  "تهيئة العديد من المواقع يمثل تحديا حقيقيا"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 10:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات
ألعاب افريقية للشباب 2018:  &quot;تهيئة العديد من المواقع يمثل تحديا حقيقيا&quot;
صورة وأج أرشيف

الجزائر- تمثل عملية تهيئة ثلاثة مواقع للمنافسة بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة, تحسبا لللألعاب الافريقية للشباب التي تستضيفها الجزائر من 19 الى 28 يوليو 2018 " تحديا حقيقيا" نظرا لأهمية الأشغال التي تعرفها, حسبما كشف عنه وزير الشباب والرياضة , الهادي ولد  علي .

ووصلت منشآت : المسبح الاولمبي بالمركب  الاولمبي 5 جويلية , نادي التنس  وارضية العاب القوى "ساتو", الى حالات تدهور متقدمة ,أضحت مهمة تجديدها  في  ظرف ستة أشهر, صعبة للغاية .

وفي هذا الشأن , بدا الوزير "متفائلا" بخصوص اعادة تهيئة هذه  المنشآت  بعدما منح هذه المهمة لمكتب دراسات مختص في المواقع الرياضية الثلاثة" ووفرت  له الامكانيات المادية الضرورية للشروع بصفة سريعة في اشغال هذه المشاريع.

وطالب ولد علي بهذه المناسبة الرئيس الحالي للمركب الاولمبي محمد بوضياف  برفع دعوى قضائية ضد المدير السابق يوسف قارة ,بتهمة التزوير واستعمال المزور.

 

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وسخرت الجزائر ما مجموعه 41 موقعا تحسبا للالعاب الافريقية للشباب, بما  فيها اماكن اقامة المشاركين, أرضيات التدريب وقاعات المنافسة .

وطمان الوزير قائلا: " العديد من هذه المواقع, عملية,  لانها استفادت من   اشغال تهيئة بمناسبة كاس العالم لاقل من21 سنة في كرة اليد , المنظمة من  18  الى 30 يوليو الماضي بالجزائر العاصمة.

وبالاضافة  الى زيارة  الهادي ولد علي للمركب الاولمبي محمد بوضياف, قام  ايضا بجولة مطولة بالجزائر العاصمة, حيث اطلع عن كثب على العديد من المواقع  الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستحتضن الموعد القاري المقبل.

وبدأ ممثل الحكومة نشاطه يوم الاثنين بزيارة الى مركب احمد غرمول (  الجزائر العاصمة) , حيث عاين ملعب كرة السلة الذي عرف عملية تجديد و نظام  انارة ليلا, كما تنقل راجلا الى قاعة حرشة  حسان اين اطلع كذلك على مدى  استعدادها لاسقبال الرياضيين.

وانطلاقا من مركب أحمد غرمول توجه الوزير ولد علي الى القاعتين متعددة  الرياضات "مختار  عريبي"ببلديتي الابيار وبوزريعة وبعدها الى الاقامة الجامعية  للبنات بولاد فايت وقاعة الشهيد بوعلام بوحجة بولاد الشبل.

كما اجتمع مع مسؤولي الرياضة بمركز تجمع وتحضير المنتخبات الوطنية  بالسويدانية قبل أن يتوجه الى المركب الاولمبي محمد بوضياف على مستوى المسبح  وميادين التنس والعاب القوى (ساتو) ليختتم زيارة العمل بتنظيم ندوة صحفية حول  الالعاب الافريقية للشباب 2018.

 

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ويشارك الاف الرياضيين الافارقة ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 سنة من بينهم  750 شاب جزائري (345 ذكور و 305 إناث) في الالعاب الافريقية للشباب-2018 التي  تستضيفها الجزائر .

 

وصرح الوزير خلال الندوة الصحفية: " يحضر 750 رياضي جزائري حاليا على مستوى  مختلف جهات الوطن استعدادا للالعاب الافريقية 2018 . نقوم بتنظيم مخيمات تدريب  تدوم 10 ايام بمناسبة عطلة فصل الشتاء اي بمعدل 25 .

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 11:35
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ألعاب افريقية للشباب 2018:  "تهيئة العديد من المواقع يمثل تحديا حقيقيا"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 10:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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