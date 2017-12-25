ألعاب افريقية للشباب 2018:  "تهيئة العديد من المواقع يمثل تحديا حقيقيا"

ووصلت منشآت : المسبح الاولمبي بالمركب الاولمبي 5 جويلية , نادي التنس وارضية العاب القوى "ساتو", الى حالات تدهور متقدمة ,أضحت مهمة تجديدها في ظرف ستة أشهر, صعبة للغاية .
وفي هذا الشأن , بدا الوزير "متفائلا" بخصوص اعادة تهيئة هذه المنشآت بعدما منح هذه المهمة لمكتب دراسات مختص في المواقع الرياضية الثلاثة" ووفرت له الامكانيات المادية الضرورية للشروع بصفة سريعة في اشغال هذه المشاريع.
وطالب ولد علي بهذه المناسبة الرئيس الحالي للمركب الاولمبي محمد بوضياف برفع دعوى قضائية ضد المدير السابق يوسف قارة ,بتهمة التزوير واستعمال المزور.
اقرأ أيضا: الألعاب الافريقية للشباب 2018: مشاركة أزيد من 50 مصارع و مصارعة في مخيم التدريبات بالسويدانية
وسخرت الجزائر ما مجموعه 41 موقعا تحسبا للالعاب الافريقية للشباب, بما فيها اماكن اقامة المشاركين, أرضيات التدريب وقاعات المنافسة .
وطمان الوزير قائلا: " العديد من هذه المواقع, عملية, لانها استفادت من اشغال تهيئة بمناسبة كاس العالم لاقل من21 سنة في كرة اليد , المنظمة من 18 الى 30 يوليو الماضي بالجزائر العاصمة.
وبالاضافة الى زيارة الهادي ولد علي للمركب الاولمبي محمد بوضياف, قام ايضا بجولة مطولة بالجزائر العاصمة, حيث اطلع عن كثب على العديد من المواقع الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستحتضن الموعد القاري المقبل.
وبدأ ممثل الحكومة نشاطه يوم الاثنين بزيارة الى مركب احمد غرمول ( الجزائر العاصمة) , حيث عاين ملعب كرة السلة الذي عرف عملية تجديد و نظام انارة ليلا, كما تنقل راجلا الى قاعة حرشة حسان اين اطلع كذلك على مدى استعدادها لاسقبال الرياضيين.
وانطلاقا من مركب أحمد غرمول توجه الوزير ولد علي الى القاعتين متعددة الرياضات "مختار عريبي"ببلديتي الابيار وبوزريعة وبعدها الى الاقامة الجامعية للبنات بولاد فايت وقاعة الشهيد بوعلام بوحجة بولاد الشبل.
كما اجتمع مع مسؤولي الرياضة بمركز تجمع وتحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية قبل أن يتوجه الى المركب الاولمبي محمد بوضياف على مستوى المسبح وميادين التنس والعاب القوى (ساتو) ليختتم زيارة العمل بتنظيم ندوة صحفية حول الالعاب الافريقية للشباب 2018.
اقرأ أيضا: الألعاب الافريقية للشباب 2018 : إحتمال إدراج الاختصاصات الثلاثة للكرة الحديدية في البرنامج العام
ويشارك الاف الرياضيين الافارقة ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 سنة من بينهم 750 شاب جزائري (345 ذكور و 305 إناث) في الالعاب الافريقية للشباب-2018 التي تستضيفها الجزائر .
وصرح الوزير خلال الندوة الصحفية: " يحضر 750 رياضي جزائري حاليا على مستوى مختلف جهات الوطن استعدادا للالعاب الافريقية 2018 . نقوم بتنظيم مخيمات تدريب تدوم 10 ايام بمناسبة عطلة فصل الشتاء اي بمعدل 25 .