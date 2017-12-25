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بادمنتون - البطولة العربية: الجزائر في المراكز الأولى بعد نتائج اليوم الثاني

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 كانون1/ديسمبر 2017 16:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 28 مرات
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صورة وأج

تونس- تتواجد المنتخبات الجزائرية ضمن المراكز الأولى في ترتيب البطولة العربية لفئتي الأواسط و الأكابر (ذكور-إناث)،الجارية بمدينة نابل التونسية، عقب  نتائج لقاءات اليوم الثاني من المنافسة.

وتتصدر الجزائر ترتيب فئة الأكابر (إناث)، تليها تونس ثم السودان، كما تتصدر الجزائر الريادة في فئة الأواسط، عند الذكور والإناث.

عند الأواسط يأتي في المرتبة الثانية منتخب مصر متبوعا بالمغرب، ولدى الوسطيات تحتل مصر المرتبة الثانية وتونس في المركز الثالث.

بالمقابل، يحتل منتخب الجزائر للأكابر (ذكور) المرتبة الثانية، في الوقت الذي يتصدر فيه منتخب البحرين الترتيب، و يأتي المغرب في الصف الثالث.

ومن بين اللقاءات الستة، التي جرت سهرة أمس الاحد، فازت الجزائر في خمسة منها.

عند الكبريات، فاز المنتخب الجزائري على نظيره التونسي بنتيجة (3-0) وفي المقابل انهزم منتخب الذكور امام  البحرين بمجموعتين لواحدة، قبل الفوز على السودان (3-0).

أما لدى فئة الاواسط، فقد سجلت الجزائر ثلاثة انتصارات امام كل من المغرب وتونس لدى الذكور، وامام مصر بالنسبة للجنس اللطيف، وبالنتيجة نفسها (3-0).

وفي منافسات اليوم الاول، التي جرت السبت، حققت المنتخبات الجزائرية خمسة انتصارات وبذات النتيجة، ثلاثة اشواط دون مقابل.

وفاز الفريق الجزائري للرجال في مباراتين على نظيريه اللبناني والمغربي، في حين تغلبت سيدات الجزائر على السودان. وعند الأواسط تفوق الذكور على نظرائهم المصريين، فيما عادت الغلبة عند الاناث للجزائر امام تونس.

وتشارك الجزائر في هذه المنافسة المتواصلة إلى غاية 27 ديسمبر الجاري، ب12 لاعبا (6 ذكور - 6 اناث)، حيث تهدف إلى افتكاك ثلاث ميداليات ذهبية "على الاقل"، حسب ما صرح به رئيس الاتحادية الجزائرية، مسعود زوبيري.

وتشهد هذه البطولة تواجد تسع دول وهي:  الجزائر، تونس (البلد المنظم)، المغرب، ليبيا، مصر، السودان، البحرين، السعودية و الأردن.

 

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بادمنتون - البطولة العربية: الجزائر في المراكز الأولى بعد نتائج اليوم الثاني
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 كانون1/ديسمبر 2017 16:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 28 مرة   شارك

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