نزاع اللجنة الأولمبية - اتحاديات : الرياضة الجزائرية الخاسر الأكبر في صراعات بدأت تأخذ أبعادا مقلقة

الجزائر- عرفت العلاقة بين الاتحاديات الرياضية الوطنية و اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية سنة 2017 اهتزازات كبيرة و فتور مقلق مباشرة عقب انتهاء مسار تجديد الهيئات الفدرالية, بعد اعتراض العديد منها على "الظروف" التي سمحت بإعادة انتخاب مصطفى براف على رأس اللجنة الأولمبية لعهدة جديدة من أربع سنوات (2017-2020).

ومعلوم انّ مصطفى براف كان قد ترشح لخلافة نفسه و هو الهدف الذي حققه في الجمعية العامة الانتخابية التي عقدت يوم 27 مايو الفارط, بعد حصوله على مجموع 80 صوتا مقابل 45 لمنافسه و رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى, عبد الحكيم ديب.

و برز الخلاف بشكل جلي بعد انتخاب براف لعهدة اولمبية جديدة, عندما قام حوالي 40 من رؤساء الاتحاديات بتشكيل "تكتل" قدموا من خلاله طعنا بخصوص "عدم نزاهة عملية الانتخاب", منتقدين "الظروف" التي جرت فيها أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي نصبت براف مجددا على رأس "الكوا", علما أنّ نفس الاشخاص كانوا قد سارعوا الى تقديم التهاني الحارة للاعب الدولي السابق في كرة السلة عقب تجديد الثقة في شخصه.

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و كأول رد فعل لهم, قام رؤساء اتحاديات كل من السباحة و رفع الأثقال و تنس الطاولة و البادمنتون و كرة السلة و الدراجات المنتخبين في المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الى اعلان استقالتهم من مناصبهم, ليتبعهم الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية للملاكمة, نبيل سعدي, الذي تأسف لحالة "اللاإستقرار" التي تمر بها الهيئة.

و في هذا المسار, تقدم أربعة من رؤساء الاتحاديات الوطنية بطلب للقاء "خاص" مع رئيس اللجنة الدولية الاولمبية, الألماني توماس باخ, من أجل وضعه في الصورة بخصوص ما وصفوه ب"المهزلة الانتخابية".

-- اللجنة الأولمبية تقف في صف براف.. والنزاع يزداد حدة

لكن اللجنة الدولية الاولمبية لم تدخل في متاهة هذه الصراعات و رفضت كل الاحترازات المقدمة, معترفة بالمقابل ب"شرعية" الجمعية العامة الانتخابية التي اسفرت عن فوز مصطفى براف ودعت بالمناسبة كل الفاعلين في الحركة الرياضية الجزائرية الى التحلي ب"الهدوء" و "الرزانة" من اجل توفير "الظروف الملائمة للرياضيين الجزائريين و فق ما تنص عليه لوائح الميثاق الاولمبي".

و في هذا السياق كان ردّ هيئة توماس باخ واضحا و صريحا ب"عدم اعترافها بأي تكتل لرؤساء اتحاديات, ووصفت هذه الحركة بالأحادية التي لا تنضوي تحت أي اطار قانوني معترف به", مؤكدة "شرعية انتخاب السيد براف على رأس الهيئة الاولمبية الجزائرية".

وبالمناسبة, ذكرت الهيئة الاولمبية الدولية بالمبادئ "الأساسية" التي تحكم سير الحركة الاولمبية و قوانين الميثاق الاولمبي, داعية اللجنة الأولمبية الجزائرية و من خلالها الرياضة الجزائرية الى "الحفاظ على استقلاليتها" و "الصمود في وجه كل الضغوطات مهما كانت أشكالها, سياسية, قضائية, عقائدية أو اقتصادية التي قد تمنعها من احترام و تطبيق لوائح الميثاق الأولمبي".

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هذا الموقف الصريح للجنة الدولية الاولمبية لم يغير شيئا من الفتور و التكهرب الذي ساد العلاقة بين الاطراف الفاعلة في الحركة الرياضية الجزائرية, بل على العكس من هذا توسعت الهوة أكثر و تأزمت القضية مع مرور الأيام.

فبعد فشلهم في اقناع اللجنة الدولية, قام نفس المحتجين بتقديم طعن على مستوى المحكمة المكلفة بتسوية النزاعات الرياضية ببن عكنون (الجزائر) التي أقرت هي الأخرى ب"شرعية" إعادة انتخاب مصطفى براف الذي جدّد في العديد من المناسبات دعوته لكل الفاعلين لوضع "مصلحة الرياضة الجزائرية فوق كل اعتبار وأبدى عن رغبته في الاجتماع بوزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي لإعادة الأمور إلى نصابها و توضيح كل الأمور المبهمة واذابة الجليد الذي زادت صلابته مع مرور الأيام.

من جانبه, اعتبر السيد ولد علي أنّ الخلاف القائم بين الاتحاديات الرياضية الوطنية و اللجنة الأولمبية "مسألة داخلية", مؤكدا "أنّ وزارته ليس لها أي دخل في هذه التوترات", رغم انّ القائم الاول على القطاع كان قد التقى برؤساء الاتحاديات المحتجين ووعدهم برفع شكاويهم الى الحكومة كما تعهد بالعمل رفقة كل أعضاء الوزارة من أجل "الحد من الأزمة و ضمان عودة الهدوء إلى الحركة الرياضية الوطنية". و أكثر من هذا, دعا الوزير في إحدى خرجاته, مصطفى براف إلى "التعقل و ترك منصبه لتجنيب الرياضة الوطنية وضعية الانسداد التي تعرفها و التي تعرضها لمستقبل مجهول".

-- مرسلي و بولمرقة يدقان ناقوس الخطر

و بالنظر الى الانعكاسات الوخيمة لهذه الخلافات التي بدأت تأخذ مع مرور الأيام و الأشهر أبعادا مقلقة, وجدت بعض الوجوه الرياضية المعروفة التي صنعت مجد الرياضة الجزائرية في سنوات خلت, على رأسهم البطلان الاولمبيان السابقان في سباق ال1500 متر, نور الدين مرسلي و حسيبة بولمرقة, نفسها مجبرة على التحرك في مسعى المصالحة, من خلال دعوة كل الفاعلين في الحركة الرياضية الوطنية الى التحلي ب"الرزانة و العقلانية" من اجل المصلحة العليا للرياضة الجزائرية التي بلغت درجة من التدني و أصبحت تحتاج -اكثر من أي وقت مضى- الى تحقيق انطلاقة جديدة على أسس صلبة.

و بهذا الخصوص كان مرسلي قد صرح في وقت سابق ل"واج" قائلا : "تنتابني رغبة كبيرة في عقد لقاء مصالحة بين كل الفاعلين في الحركة الرياضية الوطنية (...) الوضعية الحالية لا تخدم أي طرف من الأطراف و الخاسر الأكبر فيها هو الرياضة الجزائرية و الرياضيين", مضيفا أن "الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة يتجاوز فيها الجميع الخلافات الضيقة لكي تعم الفائدة على الجميع".

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من جانبها, أبدت حسيبة بولمرقة استياءها و قلقها من وضعية "الانسداد" في العلاقات بين الهيئات الفاعلة في الحركة الرياضية الوطنية و التي تدفع ضريبتها من قبل الرياضيين المرتبطين بالمشاركة في عدة مواعيد دولية مقبلة, قائلة : "السلطات العمومية قدمت الكثير للرياضة الجزائرية و لم تدخر أي جهد من أجل ترقيتها, لكن عامل الوقت و نجاعة الاستثمار فيه يكتسي هو الآخر أهمية قصوى لا يمكن تجاهلها, خاصة عندما يتعلق الامر بإعداد الرياضيين".

و أضافت حاملة اللقب الاولمبي ببرشلونة (1992), على هامش أشغال منتدى "المرأة و الرياضة" الذي عقد في سبتمبر الفارط أنه "بسبب هذه الأزمة التي لم تجد طريقها الى التسوية, ضيع الرياضيون الكثير من الوقت الذي لا يمكن ان يعوض ولكي لا تتأزم الوضعية أكثر يتعين على الجميع التجند في اتجاه واحد من خلال وضع المصلحة العليا للرياضة فوق كل الاعتبارات و الحسابات الضيقة".

و يرى المتتبعون انّ هذه الوضعية و هذا الفتور في العلاقات لا يخدم بأي حال من الأحوال مصلحة الرياضيين الجزائريين قبل أشهر قليلة من مشاركتهم في مواعيد دولية أهمها الألعاب الافريقية للشباب المقررة بالجزائر و ألعاب البحر الابيض المتوسط بإسبانيا.

فهل ستحمل سنة 2018 التي ستحل خلال أيام قليلة, البشرى و الفرج للرياضة الجزائرية التي لم ترق عام 2017 الى تطلعات الشعب الجزائري الذي يجد فيها المتنفس الوحيد له الذي يريحه و لو قليلا من مشاق الحياة اليومية ؟ الاجابة عن هذا سؤال تبقى في يد القائمين على الرياضة الوطنية و مرهونة بالتوصل الى أرضية اتفاق يتم فيها وضع المصلحة العليا للرياضة فوق جميع الاعتبارات ومن ثمّ تعبيد الطريق لنتائج تليق بسمعة الجزائر في المحافل الدولية.