كأس الجزائر للقفز على الحواجز أواسط  للفروسية: : تتويج نادي نجم الشرق لقسنطينة

وهران - توج نادي نجم الشرق لقسنطينة أمس السبت بطلا للنسخة الأولى لكأس الجزائر للقفز على الحواجز حسب الفرق أواسط التي أقيمت بمركز الفروسية لبلدية صيادة بمستغانم ضمن النسخة ال19 لمهرجان "الظهرة" للفروسية.

وتمكن نادي نجم الشرق الذي كان يتكون من الفرسان بولسبيعات منذر وموهوب عادل وانال شيماء وعمور منصف من إنهاء المنافسات في المركز الأول بدون خطأ متقدما على نادي أولاد فايت من العاصمة بأربع نقاط كجزاء ونادي الأصيل لسكيكدة للفروسية بأربع نقاط كجزاء.

وعاد المركز الرابع لنادي ركاب الوهراني الذي شارك بفريقين في هذه المنافسة باعتباره مدرسة في تكوين الفئات الشبانية.

واعتبر رئيس نادي ركاب الوهراني زهير رميلي بأن مردود فرسانه كان "إيجابيا" ليضيف قائلا: "لقد واجهنا في هذه المنافسة منتخبات وليس فرقا. نحن النادي الوحيد على المستوى الوطني الذي يعمل على تكوين الشباب ولدينا أكثر من 220 فارس و فارسة وأكثر من 60 من الحصان والمهر تحت إشراف مدربين مؤهلين".

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"حاليا نحن نجني ثمار هذا العمل التكويني المتواصل ومثال على ذلك الانجاز الأول في تاريخ رياضة الفروسية الجزائرية الذي حققه مؤخرا الفارس فهد مصباح في نهائي التحدي العالمي 2017 للاتحادية الدولية لاختصاص القفز على الحواجز بحيازته على الميدالية الفضية في هذه المسابقة الدولية", وفق نفس المتحدث.

وفي ختام هذه المنافسة الخاصة بالأواسط التي عرفت مشاركة 28 فارسا و فارسة من 6 نوادي و أحصنة 5 سنوات تم تسليم الكأس و الجوائز على الفائزين بحضور أعضاء من الاتحادية الجزائرية للفروسية وممثلي المجلس الشعبي البلدي لصيادة.

وتهدف هذه المنافسة إلى ترسيخ مبدأ روح الفريق داخل الأندية الوطنية وذلك من خلال المنافسة حسب الفرق حيث يعتمد بالأساس على التكوين والاهتمام أكثر بالفئات الشبانية.

وستختتم هذه النسخة ال19 لمهرجان "الظهرة" للفروسية المنظمة من 14 إلى 30 ديسمبر من طرف نادي "الفرس المستغانمي" بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للفروسية الأسبوع المقبل بإجراء منافسة كأس الجزائر للأشبال حسب الفرق المخصصة لفرسان تتراوح أعمارهم ما بين 10 و14 سنة وأحصنة 4 سنوات.

للتذكير، فإن لقب الأكابر حسب الفرق الذي أقيم الأسبوع الماضي قد عاد الى نادي كازانوفا لمدينة بوفاريك (البليدة).