المهرجان الوطني الرياضي السادس لموظفي إدارة السجون : ولاية أدرار تفتك المراتب الأولى في عدة منافسات 

أدرار - افتكت ولاية أدرار مراتب أولى في عدة منافسات التي نظمت في إطار المهرجان الوطني الرياضي السادس لموظفي إدارة السجون الذي اختتمت وقائعه اليوم الأحد بأدرار.

وهكذا فقد تمكن بكراوي علي موظف بمؤسسة إعادة التربية (أدرار) من افتكاك المرتبة الأولى في سباق الفروسية ي فيما عادت المرتبة الثانية إلى بعليد سهام من ذات المؤسسة بالرمشي (ولاية تلمسان ) متبوعة بمعروف عائشة من ذات المؤسسة (معسكر).

أما في مسابقة نصف الماراطون فقد عادت المرتبة الأولى في صنف الإناث إلى كل من عرابي صليحة (أدرار) تليها الوناس ليلية (تيزي وزو) في حين عادت المرتبة الثالثة لأولاد الخير مسعودة (أدرار).

وفي صنف الذكور لهذه المسابقة فقد احتل المرتبة الأولى أوشن سفيان من المدرسة الوطنية لإدارة السجون بالقليعة (ولاية تيبازة ) ثم أوشن كمال من مؤسسة إعادة التربية (جيجل ) في حين جاء في المركز الثالث بوكاف مصطفى من ذات المؤسسة بعين ولمان (ولاية سطيف).

كما عادت المراتب الثلاثة الأولى في سباق الدراجات الهوائية صنف إناث على التوالي لكل من ميدان سعدية من مؤسسة إعادة التربية برقان (ولاية أدرار ) تليها شهجاني حكيمة من الرابطة الولائية للدراجات الهوائية بأدرار ي ثم بودال عبير من نفس الرابطة.

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أما في صنف الذكور لهذه المسابقة فقد فاز بالمرتبة الأولى قرعوش عميروش من مؤسسة إعادة التربية بالحراش ي (الجزائر العاصمة) يليه خالدي ياسين من المدرسة الوطنية لإدارة السجون بالقليعة ( ولاية تيبازة ) ي وفي المركز الثالث حاجي حسان من ذات المؤسسة بالبوني (ولاية عنابة).

وفي تنس الطاولة فقد إفتك المرتبة الأولى مهيب عبد النور من مؤسسة إعادة التربية بالشلف ي ويليه مهدي عبد القادر من نفس المؤسسة بالمنيعة (ولاية غرداية ) في حين حل في المركز الثالث جنياط زهير من ذات المؤسسة لولاية برج بوعريريج .

وقد أشرف المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج مختار فليون رفقة السلطات المحلية على تسليم الكؤوس و الميداليات على الفرق الفائزة و المتنافسين الحائزين على المراتب الثلاثة الأولى في المسابقات الرياضية .

وبالمناسبة أشاد السيد فليون بالتنظيم الجيد الذي ميز هذا المهرجان معلنا عن ترسيم هذه التظاهرة بعد النجاح الباهر الذي حققته هذه الطبعة و الطبعات التي سبقتها خلال السنوات الخمسة الماضية.