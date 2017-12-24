البطولة العربية للبادمنتون - (أواسط - أكابر): خمسة انتصارات للجزائر في  منافسات اليوم الاول

تونس - حققت المنتخبات الجزائرية للبادمنتون خمسة انتصارات وبالنتيجة نفسها, ثلاثة اشواط دون مقابل, في منافسات اليوم الأول التي جرت من صبيحة الى سهرة يوم أمس السبت, ضمن البطولة العربية لفئتي الأواسط والاكابر (ذكور-اناث), بمدينة نابل التونسية.

وفاز الفريق الجزائري للرجال في مباراتين على نظيريه اللبناني والمغربي, في حين تغلبت سيدات الجزائر على السودان. وعند الأواسط تفوق الذكور على نظرائهم المصريين, فيما عادت الغلبة عند الإناث للجزائر امام تونس.

وتشارك الجزائر في هذه المنافسة المتواصلة الى غاية 27 ديسمبر الجاري, ب12 لاعبا (6 ذكور - 6 اناث), حيث تهدف الى افتكاك ثلاث ميداليات ذهبية "على الأقل", حسب ما صرح به رئيس الاتحادية الجزائرية, مسعود زوبيري.

فلدى الاكابر, تشارك الجزائر بستة عناصر (3 ذكور- 3 اناث) و نفس الشيء بالنسبة لفئة الاواسط (اقل من 17 سنة).

وتحضر هذه البطولة تسع دول ويتعلق الامر بكل من الجزائر, تونس (البلد المنظم), المغرب, ليبيا, مصر, السودان, البحرين, السعودية والأردن.