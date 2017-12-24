شراع: تتويج حمزة بوراس (أر أس إكس) وزياني وسيم (لازير ستاندار) بكأس الجزائر

الجزائر- توج البحاران, حمزة بوراس (أمل المرسى) ووسيم زياني (ساحل نوتيك الابيار) بكأس الجزائر للشراع في اختصاصي "أر أس إكس" و "لازير ستاندر" على التوالي, خلال المنافسات التي اختتمت يوم السبت بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية و تحت المائية ببرج البحري (الجزائر الشاطئ).

وفي اختصاص الألواح الشراعية "أر أس إكس" عادت المرتبة الثانية للبحار الشاب, رمزي بوجعطيط من نادي ساحل نوتيك الابيار, فيما نال المرتبة الثالثة خير الدين بوساحة (نادي الجزائر شاطئ).

أما في اختصاص "لازير ستاندار" فقد تحصل على المرتبة الثانية مهدي رفيق من نادي الحمامات (الجزائر) فيما اكتفى عبد الخالق بوصوار (نادي المرسى) بالمركز الثالث.

وصرح البحار الدولي والبطل الافريقي في اختصاص "أر أس إكس" حمزة بوراس ل"واج" قائلا "هذه الكأس السابعة التي أتوج بها في مسيرتي. أما فيما يخص المنافسة, لم اجد صعوبات كبيرة سيما وأنني انهيت جميع السباقات خلال اليومين (الجمعة والسبت) في الصدارة, كما أن حالة الطقس المعتدلة ساعدتني كثيرا" مضيفا :"هذه الكأس تأتي مباشرة بعد تتويجي باللقب القاري الذي تحصلت عليه قبل أيام بمصر وأنا جد سعيد".

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من جانبه أوضح وسيم زياني, المتوج بكأس الجزائر في اختصاص "لازير ستاندار" أن "الظروف كانت صعبة في اليوم الاول بالمقارنة مع اليوم الثاني. لم أجد منافس وحيد ينافسني على المركز الاول, بل كانت هناك مجموعة تضم عناصر قوية من مختلف الاندية, لكني تمكنت من الحفاظ على المرتبة الاولى وحققت هدفي".

وبهذا يحافظ البحاران, زياني وسيم -25 سنة- (ستاندار) وبوراس حمزة -30 سنة- (ار اس اكس) على الكأس الوطنية والمحققة الموسم الماضي.

وعرفت منافسة كأس الجزائر, التي جرت يومي الجمعة والسبت, مشاركة 30 بحارا يمثلون 19 ناديا, تابعا لأربع رابطات ولائية, في هذين الاختصاصين.

وفي ال"لازير ستاندار", المخصص للذكور, دخل 18 بحارا أمواج السباق, يمثلون 12 ناديا قادما من أربع رابطات ولائية وهي: الجزائر ومستغانم وتيبازة ووهران.

أما فيما يتعلق باختصاص "أر أس إكس" والذي شارك فيه الذكور فقط, فقد عرف توافد 10 رياضين عن 7 أندية تمثل ثلاث رابطات ولائية (الجزائر-وهران- مستغانم).

وتستمر منافسات الكأس في بقية الاختصاصات مع كل نهاية أسبوع, وذلك بتنظيم السباقات الخاصة بكل من : "لازير7 .4" و "لازير راديال" بالنسبة للإناث, ثم بعدها اختصاص "بيك تيكنو" و أر أس إكس" بالنسبة للإناث.

وستختتم منافسات كأس الجزائر, بإقامة المنافسة الخاصة ب"الاوبتيميست" في الفردي و حسب الفرق على مستوى نفس المدرسة بالجزائر الشاطئ.