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البطولة الوطنية للملاكمة أكابر ببوسعادة: المنتخب الوطني العسكري يحصد ستة ألقاب

  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 08:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 73 مرات

المسيلة - حصد يوم السبت المنتخب الوطني العسكري للملاكمة ستة ألقاب وطنية في المنازلات النهائية للبطولة الوطنية للملاكمة  أكابر التي احتضنها بوسعادة (80 كلم جنوب غرب المسيلة) على مدار خمسة أيام و

ذلك من بين العشرة التي تنافست عليها عناصر تمثل مختلف الرابطات الولائية  للملاكمة .

و قد عادت الألقاب التي نالها ملاكمو الفريق الوطني العسكري لكل من محمد  ياسين بوارق في وزن 46 كلغ  و أسامة مرجان (52 كلغ) و حسين بلحوت (69 كلغ)  و  محمد حومري (81 كلغ) و مبروك بوغرارة (91 كلغ) بالإضافة إلى محمد قرني (ما فوق  91 كلغ).

وفاز بالألقاب الاخرى ملاكمو كل من الرابطات الجهوية لبجاية ممثلة في  الملاكم رضا بن بعزيز (60 كلغ) و سطيف التي مثلها شمس الدين لرامو (64 كلغ) و  الجزائر العاصمة الملاكم عوز بودية (75 كلغ) فضلا عن ممثل المهجر آدم ماجد في  وزن 56 كلغ.

وكانت 29 رابطة جهوية للملاكمة بالإضافة إلى الفريق الوطني العسكري و فريق  الحماية المدنية و فريق المهجر قد شاركوا في مجريات البطولة الوطنية للملاكمة  أكابر التي استهلت الاثنين الماضي و نشطها ما يزيد عن 170 ملاكما و شهدت  تنظيما "محكما بشهادة" أغلب المشاركين . 

و صرح بالمناسبة رئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة عبد السلام ذراع بأن هذه  البطولة مكنت من اكتشاف مواهب جديدة سيتم إدماجها في الفريق الوطني للملاكمة  الذي سيشارك في ألعاب البحر الابيض المتوسط بإسبانيا الصيف المقبل.

آخر تعديل على الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 09:37
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البطولة الوطنية للملاكمة أكابر ببوسعادة: المنتخب الوطني العسكري يحصد ستة ألقاب
  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 08:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 73 مرة   شارك

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