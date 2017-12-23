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المهرجان الوطني الرياضي لموظفي إدارة السجون : ولاية أدرار تحتضن الطابعة السادسة

  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 16:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 121 مرات
المهرجان الوطني الرياضي لموظفي إدارة السجون : ولاية أدرار تحتضن الطابعة السادسة
صورة وأج

أدرار - إنطلقت يوم السبت بولاية أدرار فعاليات المهرجان الوطني الرياضي لموظفي إدارة السجون في طبعته السادسة تحت إشراف وزارة العدل.

و تهدف التظاهرة التي تعرف مشاركة مستخدمي إدارة السجون التابعين لمجالس القضاء من مختلف ولايات الوطن إلى تعزيز الفعل الرياضي في أوساط المستخدمين قصد الرفع من جاهزيتهم في مختلف الإختصاصات الرياضية  حسبما أوضح المدير العام لإدارة السجون مختار فليون خلال مراسم انطلاق سباق الدراجات الهوائية ونصف الماراطون بساحة الشهداء بمدينة أدرار.

كما ثمن ذات المسؤول بالمناسبة إنشاء جناح خاص للمرضى المحبوسين على مستوى المستشفى الجديد بأدرار الذي قام بتدشينه والذي يندرج كما أضاف—ضمن الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة لإدارة السجون من أجل ضمان تكفل صحي أمثل بنزلاء المؤسسات العقابية بما يتوافق مع الإتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر في هذا الشأن .

وقدم السيد فليون مساعدات ووزع هدايا على مرضى ذات المستشفى بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري إضافة إلى تدشين ثمانية وحدات سكنية وظيفية و تسليم مفاتيحها للمستفيدين إضافة إلى تدشين مرقد للعزاب يتسع ل 100 سرير.

وتتضمن التظاهرة الرياضية التي تدوم يومين وأصبحت محطة رياضية ثابتة بولاية أدرار سباق الدراجات الهوائية ونصف الماراطون الوطني إلى جانب تنظيم البطولة الوطنية السادسة للفروسية ي إستنادا للمنظمين .

كما تم تنظيم معرض للصناعات التقليدية بالتنسيق مع غرفة الصناعات التقليدية بأدرار و مديرية البيئة لإبراز منتوجات اليد العاملة العقابية وعرض تجربة ناجحة لمحبوس إستفاد بعدما أفرج عنه من قرض لممارسة نشاط في مجال الفلاحة.

و في السياق ذاته تم إبرام إتفاقية شراكة بين قطاعات الغابات و البيئة و الصيد البحري والموارد الصيدية في مجال تربية المائيات بعد تدشين أحواض مائية جديدة و إطلاق عملية استزراع للأسماك إلى جانب تسليم صكوك تمويلية من قبل المصلحة الخارجية لإدارة السجون للمحبوسين المفرج عنهم بعد استفادتهم من قروض بنكية.

وشهدت البيئة المفتوحة التابعة لإدارة السجون شمال مدينة أدرار إطلاق حملة تشجير إستهدفت 20 هكتار بمشاركة فعاليات جمعوية و أفراد مختلف الأسلاك الأمنية.

كما تم بذات المناسبة إطلاق حملة وطنية للتبرع بالدم و تنظيم منافسة رياضية في كرة القدم و تنس الطاولة إلى جانب إقامة استعراضات رياضية وفلكلورية بالمركب الرياضي بحي 140 سكن ببلدية أدرار . 

وبرمجت جولة سياحية لفائدة المشاركين إلى الولاية المنتدبة تيميمون .

آخر تعديل على السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 19:20
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المهرجان الوطني الرياضي لموظفي إدارة السجون : ولاية أدرار تحتضن الطابعة السادسة
  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 16:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 121 مرة   شارك

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