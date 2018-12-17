كرة القدم / المنتخب الجزائري : 2017, سنة للنسيان و مخيبة للآمال

الجزائر- تميزت سنة 2017 بفشل ذريع للمنتخب الجزائري لكرة القدم على طول الخط, سيما عقب اخفاقه في التأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا, وكذا بانتخاب خير الدين زطشي رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية (فاف), خلفا لمحمد روراوة الذي قاد الهيئة الفيدرالية لعهدتين متتاليتين و ثلاثة في المجموع.

بعد مرور ثلاث سنوات من تألق "الخضر" على ايقاع السامبا البرازيلية في مونديال 2014 بتوقيع تأهل تاريخي إلى الدور ثمن النهائي, سقط الفريق الوطني مجددا في غياهب الخيبات, إثر عجزه في الصعود إلى نهائيات أكبر بطولة كروية في المعمورة. و توقع عديد المتتبعين لشؤون المنتخب الوطني سيناريو انهيار كتيبة "محاربي الصحراء", التي تعاقب على قيادتها أربعة مدربين منذ انطلاق حملة التصفيات التأهيلية لكأس العالم شهر أكتوبر 2016.

فكانت البداية مع التقني الصربي ميلوفان رايفاتش, الذي درب التشكيلة الوطنية في المباراة الأولى للتصفيات ضد الكاميرون بملعب البليدة (1-1), قبل أن يدفعه "كوادر" المنتخب الوطني إلى بوابة الخروج, ليترك مكانه للمدرب "العجوز" جورج ليكنس العائد إلى قيادة العارضة الفنية "للخضر" بعد تجربة قصيرة سنة 2003.

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و بدأ التقني البلجيكي مهمته بخسارة خارج الديار أمام المنتخب النيجيري (3-1) كشفت عن عدم قدرة "الأفناك" على مجاراة الوتيرة المرتفعة التي فرضتها "النسور الممتازة", عقب تحليقها عاليا في سماء المجموعة الثانية برصيد ست نقاط حصدتها من الجولتين الأوليين.

و بعد أشهر قليلة, أقصي المنتخب الوطني بمرارة من الدور الأول للنسخة الـ31 لكأس أمم إفريقيا بالغابون بحصيلة مخيبة, تفاصيلها تعادل في الجولة الأولى أمام زيمبابوي (2-2), ثم خسارة أمام تونس (1-2) و أخيرا تعادل جديد أمام السينغال (2-2).

الخروج المبكر لزملاء رياض محرز -أحسن لاعب إفريقي سنة 2016- خيب آمال عشاق الفريق الوطني, سيما و أن الجزائر كانت من أبرز المرشحين لنيل التاج القاري, الأمر الذي عجل برحيل البلجيكي ليكنس مثلما جاء دون نتائج طيبة تشفع له, ليتم تعويضه بالإسباني لوكاس ألكاراز.

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بداية عهد زطشي و اخفاقه في اختيار ألكاراز

و شهدت سنة 2017 تغييرات أخرى على مستوى هيئة "الفاف" بانتخاب خير الدين زطشي كرئيس لها بتاريخ 20 مارس خلفا لمحمد روراوة الذي عمر في قيادة الاتحادية لمدة عهدتين متتاليتين من 2009 إلى 2017, اضافة الى عهدته الأولى بين 2001 و 2005.

و كانت المهمة الأولى لزطشي على رأس "الفاف" هي إيجاد ناخب جديد للفريق الوطني, حيث بعد شهر واحد من تسلم مهامه, استقدم الرجل الأول في "مبنى دالي ابراهيم" المدرب الإسباني لوكاس ألكاراز المقال من تدريب فريق غرناطة الناشط في البطولة الإسبانية الأولى "ليغا".

و تبين بعد مرور أشهر قليلة أن انتداب ألكاراز "البعيد" عن واقع الكرة الجزائرية و الأجواء الإفريقية, خيار سيء اتخذه زطشي, حيث وصل الفريق الوطني بقيادته إلى الحضيض بإقصائه من سباق التأهل للمونديال إثر خسارة مزدوجة في ظرف

ثلاثة أيام أمام زامبيا ذهابا (3-1) و إيابا (1-0).

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و في ظل الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الرئيس الأسبق لنادي بارادو, لم يكن أمامه من حل سوى التضحية بالتقني الإسباني, عقب هزيمة الجزائر بياوندي على يد الكاميرون (2-0), شهر أكتوبر الفارط.

من جانبه, أخفق المنتخب الجزائري للاعبين المحليين تحت إشراف ألكاراز في تشريف الراية الوطنية, إثر إقصائه من الصعود إلى نهائيات بطولة إفريقيا للفئة "شان-2018" على يد منتخب ليبيا علما و أن الأخيرة تعاني من وضعية أمنية و سياسية مُتردية بالإضافة إلى بطولة محلية مضطربة تماما.

و خسر زملاء الحارس رحماني في لقاء الذهاب أمام نظرائهم الليبيين بمدينة قسنطينة (1-2), قبل أن يكتفوا بنتيجة التعادل (1-1) بمدينة صفاقس التونسية أين يستقبل المنافس.

و أمام ضرورة إعادة هيكلة بيت المنتخب الوطني الأول, اتجه خير الدين زطشي نحو القطيعة مع التجربة الأجنبية و العودة بعد سنوات طويلة إلى خيار المدرب المحلي, عبر تعيين اللاعب الدولي السابق رابح ماجر لقيادة العارضة الفنية "للخضر", بمساعدة مزيان إيغيل و جمال مناد.

و انطلق الثلاثي الجزائري في مهمته بتحقيق التعادل في قسنطينة ضد نيجيريا (1-1) في اختتام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 (بعدها أعلنت الاتحادية الدولية "فيفا" فوز الجزائر على البساط 3-0 بسبب إشراك النيجيريين للاعب معاقب), ثم سمح للتشكيلة الوطنية بتجديد العهد مع الانتصارات, وهذا ضد جمهورية إفريقيا الوسطى وديا (3-0).

و يبقى ماجر, صاحب الكرة الذهبية الإفريقية سنة 1987, مطالبا بتحقيق نتائج أحسن من سابقيه و استرجاع المجد الضائع لكتيبة "محاربي الصحراء" التي فقدت هيبتها على المستوى القاري, بالإضافة إلى تراجعها في جدول "الفيفا" إلى الصف الـ 58 عالميا و العاشر إفريقيا, حسب آخر ترتيب لشهر ديسمبر نشر يوم الخميس.

و على جميع الفاعلين في كرة القدم الجزائرية خلال سنة 2018 السعي للخروج من "الأزمة المتعددة الجوانب", كما وصفها المدير الفني الوطني للاتحادية رابح سعدان, و اتخاذ مستقبلا القرارات الصائبة لتجنب السقوط مجددا في مزيد من المتاهات, و ذلك قبل عام و نصف عن موعد كأس إفريقيا للأمم 2019 بالكاميرون.