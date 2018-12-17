ترتيب الفيفا : الجزائر تنهي سنة 2017 في المرتبة ال58

زيوريخ- أنهى المنتخب الجزائر لكرة القدم سنة 2017 في الصف ال58 عالميا, في الوقت الذي تسيطر فيه ألمانيا دائما على ترتيب الاتحادية الدولية (فيفا) الذي نشر يوم الخميس, متبوعة بالبرازيل و البرتغال.

بدون لعب أي لقاء, تقدم "الخضر" بستة مراكز بالمقارنة مع ترتيب شهر نوفمبر الفارط, ليحتلوا الصف العاشر قاريا وراء كل من السنغال (23 عالميا), تونس (27), مصر (31), جمهورية الكونغو الديمقراطية (39, -3), المغرب (40), بوركينافاسو (44), الكاميرون (45), غانا (50, +1) و نيجيريا (51, -1).

و تحتل غامبيا, المنافس القادم لأشبال المدرب رابح ماجر شهر سبتمبر لحساب تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2019, المركز ال164 عالميا (-1).

و لم يعرف الترتيب الأخير للفيفا لسنة 2017 تغييرات كثيرة بسبب العديد القليل للمباريات الدولية المبرمجة في هذه الفترة.

و حافظت الأرجنتين على مرتبتها الرابعة عالميا, أمام بلجيكا و إسبانيا. أما إيطاليا التي عجزت عن التأهل لكأس العالم 2018, فجاءت في المرتبة ال14, بينما تحتل هولندا و الولايات المتحدة الأمريكية الصفين ال20 و ال24 على التوالي بعد فشلهما في حجز مكان لهما بالمونديال الروسي.

ترتيب الفيفا الصادر يوم 21 ديسمبر 2017 :

1. ألمانيا

2. البرازيل

3. البرتغال

4. الأرجنتين

5. بلجيكا

6. إسبانيا

7. بولونيا

8. سويسرا

9. فرنسا

10. الشيلي

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58. الجزائر

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