دورة تكوينية لفائدة شبكة الإعلاميين لتعزيز حقوق الطفل

وتجري هذه الدورة بالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبالتنسيق مع وزارة الاتصال، وذلك على مدى ثلاثة ايام تحت شعار " دور الاعلام في مجال حماية و ترقية حقوق الطفل".

و تهدف هذه الدورة التكوينية التي يؤطرها خبراء جزائريون و اجانب الى تعزيز معارف الاعلاميين حول المسائل المتعلقة بحقوق الطفل و تزويدهم بالمهارات و التقنيات الجديدة في استخدام هذه المعارف في المواضيع الاعلامية .

ويتضمن برنامج هذه الدورة عدة محاور تتعلق اساسا بالاطار المرجعي لحقوق الطفل سيما قانون حماية الطفل الصادر بالجزائر سنة 2015 مع التطرق الى محاور الحماية الاجتماعية و القضائية لهذه الشريحة الى جانب عرض اهداف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في الجزائر و التركيز على محور مصلحة الطفل الفضلى في اعداد المواضيع الاعلامية الخاصة بهذه الفئة.

ولدى اشرافها على افتتاح هذه الدورة، أكدت المفوضة الوطنية لحماية حقوق الطفل، رئيسة الهيئة مريم شرفي، على اهمية الاعلام في نشر ثقافة حقوق الطفل والتعريف ببرامج وسياسات ترقية وحماية هذه الشريحة ، مشيرة الى ان هذه الدورة تندرج ضمن سلسلة من الدورات التكوينية التي تنظمها الهيئة.

و بنفس المناسبة ذكرت السيدة شرفي بان الهيئة قد بدات منذ شهر ديسمبر 2017 في العمل بالرقم الاخضر "11-11" عبر الهاتف الثابت مجانا حيث نصبت خلية تتشكل من فرق متعددة الاختصاصات تسهر على استقبال المكالمات الهاتفية في اطار تلقي الاخطارات حول اي مساس بحقوق الطفل.

و في هذا السياق، أعلنت ذات المسؤولة ان الهية شرعت منذ الاسبوع الفارط في تلقي الاخطارات عن طريق رقمها الاخضر "11-11" ي عبر متعامل الهاتف النقال " موبليس" في اطار اتفاقية تم ابرامها بين الطرفين و ذلك في انتظار توسيع هذه العملية الى باقي متعاملي الهاتف النقال الاخرى.

من جهته، اوضح مدير المشاريع بمكتب المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، محمد شبانة، ان هذه الدورة تأتي في اطار اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالجزائر سنة 2017 في مجال تبادل الخبرات والمرافقة التقنية، سيما من خلال دورات تدريبية.

كما أشاد ذات المسؤول بالإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال تعزيز حقوق الطفل من خلال تبنيها لعدة برامج وسنها لقوانين تصب في هذا المجال، واصفا الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالجزائر ب'النموذج الفريد من نوعه" في المنطقة.

يذكر انه تم انشاء شبكة الاعلاميين لتعزيز حقوق الطفل خلال الدورة التدريبية الاولى التي نظمتها الهيئة في شهر ديسمبر الفارط لفائدة الاعلاميين.