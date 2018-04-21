القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سقوط اللوحة الإشهارية على مستوى طريق بن عكنون : وفاة شخص متأثرا بجروحه   

  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 15:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
سقوط اللوحة الإشهارية على مستوى طريق بن عكنون : وفاة شخص متأثرا بجروحه   

الجزائر - توفي شخص اثر حادث سقوط اللوحة الإشهارية التي وقعت ليلة أمس الجمعة على مستوى طريق بن عكنون تجاه الدار البيضاء بالعاصمة متأثرا بجروحه البليغة بعد نقله في حالة خطيرة نحو مستشفى بني مسوس ، حسبما أكدته مديرة المناوبة بذات المؤسسة الصحية اليوم السبت لواج .

وأوضح الملازم أول خالد بن خلف الله لواج أن ضحية  سقوط اللوحة الإشهارية الضخمة التي جرت معها الرافعة التي كان يشتغل عليها كان في حالة جد حرجة وفي غاية الخطورة بعد نقله من طرف أعوان الحماية المدنية نحو مستشفى بني مسوس. 

ويبلغ الشخص من العمر 43 سنة حيث كان لحظة وقوع الحادث في حدود الساعة 223 سا و 04 د على مستوى طريق بن عكنون باتجاه الدار البيضاء يشتغل على تركيب اللوحة  الاشهارية .

وأشار إلى أنه لتنفيذ عملية التدخل تم تسخير للعملية 3 شاحنات و 3 سيارات إسعاف إلى جانب تخصيص جهاز أمني إلى غاية فتح الطريق على الساعة 2سا 23 من صباح اليوم السبت .

من جهة أخرى أفاد ذات المصدر أنه تم على مستوى موقع الإنهيار الصخري الذي وقع ليلة أمس الجمعة بالطريق الرابط بين باب الوادي وشوفالي بالجزائر العاصمة فتح الطريق بصورة عادية أمام حركة المرور في حدود الساعة 3 سا و 4 د من صباح اليوم السبت وقد شهد إختناق مروري وتدخل لمصالح الأمن لتسيير حركة المرور والتنقل .

وأضاف أن الانهيار الصخري لم يسجل لحسن الحظ أي خسائر مادية أو بشرية.

كلـمات مفتـاحيــة :
سقوط اللوحة الإشهارية على مستوى طريق بن عكنون : وفاة شخص متأثرا بجروحه   
  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 15:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.21

سقوط اللوحة الإشهارية على مستوى طريق بن عكنون : وفاة شخص متأثرا بجروحه   

18.04.21

إلقاء القبض على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش وأربعة مخازن ذخيرة مملوءة بتبسة 

18.04.21

عمار غول يدعو إلى مواصلة تعزيز الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين  

18.04.21

راوية يستعرض بواشنطن آفاق التعاون مع البنك العالمي

18.04.21

المؤتمر الرابع للجبهة الوطنية الجزائرية يزكي موسى تواتي لعهدة جديدة 

18.04.21

متوسط التضخم السنوي بلغ 6ر4 بالمئة الى غاية مارس 2018  

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.04.17

اتفاق الصيد الجدد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "سيحترم بصرامة" قرار محكمة العدل الأوروبية 

18.04.16

توزيع 26 ألف وحدة بصيغة "عدل" عبر 22 ولاية خلال الأشهر الثلاثة

18.04.16

إحياء يوم العلم: النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية

18.04.16

رئيس الجمهورية يدعو إلى "التصدي بتبصر" للأفكار "الغريبة"

18.04.16

أكاديميون يدعون الرئيس الفرنسي للمساهمة في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية

18.04.16

محمد عيسى يدعو إلى قطع الطريق أمام المروجين للخطاب الديني الطائفي المهدد لوحدة الوطن و…