حوادث المرور : وفاة 142 شخصا واصابة 4146 اخرون بجروح خلال الثلاثي الأول من 2018

الجزائر - لقي 142 شخصا حتفهم وأصيب 4146 اخرون بجروح في 3602 حادث مروري تم تسجيله بمختلف المناطق الحضرية من الوطن خلال الثلاثي الاول من 2018 حسبما أكده يوم السبت بالجزائر العاصمة عميد شرطة نائب مدير الامن المروري بمديرية الامن العمومي رشيد غزلي .

وأوضح نائب مدير الامن المروري في لقاء نظم بمنتدى الامن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة "العقيد علي تونسي" تحت عنوان "دور مصالح الامن الوطني في الحد من حوادث المرور" انه مقارنة مع الثلاثي الاول ل2017 فقد سجل تراجع في عدد الوفيات ب 16 وفاة أي بنسبة 13 ,10 بالمئة وكذا انخفاض في عدد الجرحى ب 89 جريح أي بنسبة 10, 2 بالمئة وتراجع في عدد حوادث المرور ب 5 حادث أي بنسبة 14 ,00 بالمئة .

وأرجع المسؤول ذاته سبب هذه الحوادث المرورية الى العنصر البشري بنسبة 89 ,96 بالمئة يليها الطريق والمحيط بنسبة 03 ,02بالمئة وحالة المركبة بنسبة 01,08 بالمئة.

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وفي مجال الردع قامت مصالح الامن الوطني خلال الثلاثي الاول ل 2018 --يضيف المسؤول ذاته -- ب 969 249 دورية راجلة و501 311 دورية راكبة و 1955 عملية منجزة من طرف طاقم الرادار.

وفي مجال الزجر أي "الجنح والمخالفات" فقد تم خلال الثلاثي الاول من 2018 تسجيل 23509 جنحة مرورية وتوقيف 31453 مخالف و تسجيل 6376 مخالفات تنسيق وكذا وضع 6921 سيارة في الحظيرة وتسجيل 581 289 غرامات مالية و 85271 سحب فوري لرخص السياقة .

ولدى تطرقه الى حوادث المرور التي يتورط فيها سائقي الدراجات النارية أشار السيد غزلي الى انه سجل خلال الثلاثي الاول من هذه السنة 605 حادث مروري أي بزيادة تقدر ب 84 حالة مقارنة مع 2017 منها 173 حادث يعود الى التهاون والتغافل أثناء القيادة .

وعن الجانب المتعلق بإنفاذ القانون سجلت مصالح الشرطة من نفس الفترة المذكورة يضيف السيد غزلي 749جنحة بسبب انعدام شهادة القيادة لسائقي الدراجات النارية و973 جنحة نتيجة عدم وجود شهادة التأمين .

وعن الحوادث المرورية المسجلة في 2017 بسبب سائقي الدراجات النارية أكد السيد غزلي انه تم تسجيل 2533 حادث أي بزيادة ب 242 حادث مروري مقارنة مع 2016 , مشيرا الى أن سائقي الدراجات النارية يتسببون بنسبة 90 ,15 بالمئة من مجموع الحوادث الجسمانية .

وعن الجانب الردعي قد تم خلال الثلاثي الاول من هذه السنة سحب 1172 رخصة سياقة الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء السائقين و الركاب الخوذة و سحب 96 رخص سياقة لسائقي الدراجات النارية لمدة ستة أشهر بسبب عدم احترام اشارات الامر بالتوقف التام .