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حوادث المرور : وفاة 142 شخصا واصابة 4146 اخرون بجروح خلال الثلاثي الأول من 2018

  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 13:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
حوادث المرور : وفاة 142 شخصا واصابة 4146 اخرون بجروح خلال الثلاثي الأول من 2018

الجزائر - لقي 142 شخصا حتفهم وأصيب 4146 اخرون بجروح في  3602 حادث مروري تم تسجيله بمختلف المناطق الحضرية من الوطن خلال الثلاثي  الاول من 2018 حسبما أكده يوم السبت بالجزائر العاصمة عميد شرطة نائب مدير  الامن المروري بمديرية الامن العمومي رشيد غزلي .

وأوضح نائب مدير الامن المروري في لقاء نظم بمنتدى الامن الوطني بالمدرسة  العليا للشرطة "العقيد علي تونسي" تحت عنوان "دور مصالح الامن الوطني في الحد  من حوادث المرور" انه مقارنة مع الثلاثي الاول ل2017 فقد سجل تراجع في عدد  الوفيات ب 16 وفاة أي بنسبة 13 ,10 بالمئة وكذا انخفاض في عدد الجرحى ب 89  جريح أي بنسبة  10, 2 بالمئة وتراجع في عدد حوادث المرور ب 5 حادث أي بنسبة   14 ,00 بالمئة .

وأرجع المسؤول ذاته سبب هذه الحوادث المرورية الى العنصر البشري بنسبة  89  ,96 بالمئة يليها الطريق والمحيط بنسبة 03 ,02بالمئة  وحالة المركبة بنسبة  01,08 بالمئة.

 

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وفي مجال الردع قامت مصالح الامن الوطني خلال الثلاثي الاول ل 2018 --يضيف  المسؤول ذاته -- ب 969  249 دورية راجلة  و501 311  دورية راكبة و 1955 عملية  منجزة من طرف طاقم الرادار.

وفي مجال الزجر أي "الجنح والمخالفات" فقد تم خلال الثلاثي الاول من 2018  تسجيل  23509 جنحة مرورية وتوقيف  31453 مخالف و تسجيل 6376 مخالفات تنسيق  وكذا وضع 6921  سيارة في الحظيرة وتسجيل 581 289 غرامات مالية و 85271 سحب  فوري لرخص السياقة .

ولدى تطرقه الى حوادث المرور التي يتورط فيها سائقي الدراجات النارية أشار  السيد غزلي الى انه سجل خلال الثلاثي الاول من هذه السنة 605 حادث مروري أي  بزيادة تقدر ب 84 حالة مقارنة مع 2017  منها 173 حادث يعود الى التهاون  والتغافل أثناء القيادة .

وعن الجانب المتعلق بإنفاذ القانون سجلت مصالح الشرطة من نفس الفترة المذكورة  يضيف السيد غزلي 749جنحة بسبب انعدام شهادة القيادة لسائقي الدراجات النارية  و973 جنحة نتيجة عدم وجود شهادة التأمين .

وعن الحوادث المرورية المسجلة في 2017 بسبب سائقي الدراجات النارية  أكد  السيد غزلي انه  تم تسجيل 2533 حادث أي بزيادة ب 242 حادث مروري مقارنة مع  2016 , مشيرا الى أن سائقي الدراجات النارية يتسببون  بنسبة 90 ,15 بالمئة من  مجموع الحوادث الجسمانية  .

وعن الجانب الردعي قد تم خلال الثلاثي الاول من هذه السنة سحب  1172 رخصة  سياقة الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء السائقين و الركاب الخوذة و سحب 96  رخص سياقة لسائقي الدراجات النارية لمدة ستة أشهر بسبب عدم احترام اشارات  الامر بالتوقف التام .

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حوادث المرور : وفاة 142 شخصا واصابة 4146 اخرون بجروح خلال الثلاثي الأول من 2018
  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 13:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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