حوادث مرور :وفاة 6 أشخاص وإصابة 41 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة خلال ال 48 ساعة الأخيرة

الجزائر - توفي 6 أشخاص وأصيب 41 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وذلك خلال الفترة الممتدة بين 19 إلى 21 أبريل الجاري حسب ما ورد يوم السبت في حصيلة المديرية العامة للحماية المدنية .

وأكد ذات المصدر أن 6 أشخاص توفوا في 10 حوادث مرور سجلت على المستوى الوطني وأصيب 41 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى مختلف المصالح الإستشفائية من طرف عناصر الحماية المدنية .

وكانت أثقل حصيلة سجلتها ذات المصالح على مستوى ولاية البويرة وذلك بوفاة 01 شخص و إصابة 08 آخرين بجروح على إثر حادثي مرور اثنين.

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كما قامت بإخماد 5 حرائق حضرية و صناعية و مختلفة في كل من ولايات تيزي وزو و سوق أهراس و جيجل و تيبازة و بشار هذه الأخيرة التي شب فيها حريق داخل منزل بحي زريكات أدى إلى وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 21 سنة تم نقله إلى المستشفى .

وقد قامت هذه العناصر أيضا بانتشال جثة 4 أشخاص متوفيين غرقا من بينها 3 مراهقين يبلغون من العمر 18 سنة و 15 سنة و 14 سنة توفوا داخل بركة مائية بالمكان المسمى واد الذهبية ببلدية رأس الميعاد بولاية بسكرة وكانت الجثة الرابعة لشخص يبلغ من العمر 23 سنة توفي هو الأخر غرقا في البحر بشاطئ بن سعيد بكارو ببلدية تيشي بولاية بجاية.