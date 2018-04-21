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تفكيك شبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات بالمدية و أخرى مختصة في سرقة المركبات بأم البواقي

  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 11:07     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات

 

الجزائر- تمكنت مصالح الشرطة مؤخرا من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمدية و تفكيك عصابة مختصة في سرقة المركبات بأم البواقي, حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني يوم السبت في بيان لها.

فبالمدية, نجحت قوات الشرطة بأمن الولاية من إسقاط شبكة إجرامية مختصة في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات و المؤثرات العقلية مع حجز ستة كيلوغرامات من الكيف المعالج و توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم.

و تعود حيثيات العملية إلى تلقي معلومات تفيد بوجود شخصين مسبوقين قضائيا بصدد ترويج كمية من المخدرات بوسط مدينة المدية, ليتم بعدها إعداد خطة أمنية مكنت من توقيف المعنيين في حالة تلبس, و بحوزتهما كيلوغرام من الكيف المعالج.

و بعد التحقيقات, تم ضبط خمسة كيلوغرامات أخرى من الكيف المعالج و تحديد هوية شريكيهما اللذان تم توقيفهما و بحوزتهما أسلحة بيضاء محظورة و مركبتين سياحيتين كانتا تستعملان في نقل المخدرات, يوضح المصدر ذاته.

و بأم البواقي, تمكنت عناصر الشرطة القضائية في تفكيك عصابة مختصة في سرقة المركبات متكونة من خمسة أشخاص مسبوقين قضائيا, و كذا تحديد أماكن مختلفة كانت تستخدم من طرفهم لبيع قطع الغيار المسروقة.

و قد تم خلال هذه العملية, استرجاع كميات كبيرة من قطع الغيار و هياكل السيارات و لواحق المركبات التي تم تفكيكها من 21 مركبة مسروقة, يضيف البيان.

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تفكيك شبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات بالمدية و أخرى مختصة في سرقة المركبات بأم البواقي
  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 11:07     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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