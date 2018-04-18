80 بالمائة من المسجونين ذوي مستوى تعليمي محدود

تيبازة- كشف المدير العام لإدارة السجون و إعادة التأهيل مختار فليون يوم الثلاثاء أن 80 بالمائة من نزلاء المؤسسات العقابية المنتشرة عبر التراب الوطني يحوزون على مستوى تعليمي محدود.

وأوضح نفس المسؤول على هامش حفل الختام الذي أقيم بالمؤسسة العقابية بالقليعة بتيبازة بمناسبة يوم العلم المصادف ل16 أبريل من كل سنة أن آخر التحقيقات التي قامت بإجرائها هيئته تشير إلى تدني المستوى التعليمي للنزلاء حيث يمثلون 80 بالمائة.

وفي هذا الصدد جدد مختار فليون عزم مصالح وزارة العدل بناءا على هذه المعطيات تدعيم و تشجيع مختلف البرامج التعليمية و التكوينية بالمؤسسات العقابية، مشيرا في نفس السياق إلى ارتفاع عدد المقبلين على تلك البرامج سنويا.

وكشف على سبيل المثال أنه في مجال المطالعة يسجل 120 إعارة كمعدل يومي للإعارات بمكتبة المؤسسة العقابية بالقليعة التي تحتوي على أزيد من 25 ألف عنوان.

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وفي السياق قال المدير العام لإدارة السجون و إعادة التأهيل أن هذه المؤسسة اعتمدت استراتيجية اتصالية من خلال تنظيم مثل هذه المسابقات بمشاركة النزلاء لخلق أجواء التنافس والتضامن بين النزلاء و هو برنامج يهدف إلى تحقيق ثمار إعادة الإدماج و التأهيل بعد انقضاء العقوبة.

وخيمت على الاحتفال بيوم العلم بالمؤسسة العقابية بالقليعة أجواء من الحزن و الحنين للحرية و أجواء عائلية و حميمية بين المتنافسين و لجان التحكيم وإطارات سلك العدالة.

وهو --كما قال فليون-- من بين أهداف تلك التظاهرات، مشيرا إلى تسجيل أزيد من 42 ألف نزيل مسجلا في مختلف البرامج التعليمية منهم 32 ألف في قطاع التكوين المهني و التمهين.

وقد أجريت مسابقات ذكور و إناث في تلاوة القرآن و الشعر و الرسم و المسرح و القصة القصيرة والمطالعة إلى غيرها من المجالات الأخرى، قبل أن يسدل الستار على الاحتفالات بتكريم الفائزين و المتوجين بالمراتب الأولى.

وكانت وزارة العدل قد أصدرت بيانا مؤخرا قالت فيه أنه سيجتاز 4280 نزيل بالمؤسسات العقابية امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2018 من ضمن 42937 مسجل في التعليم العام للموسم الدراسي الجاري بالمؤسسات العقابية، في حين بلغ عدد الذين سيجتازون امتحانات نهاية الطور المتوسط 4450 محبوس.

وبلغ عدد المسجلين من نزلاء المؤسسات العقابية في فروع التكوين المهني والحرفي إلى غاية شهر فيفري 37479 مسجل، حسب ذات البيان.