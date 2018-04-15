الدالية ترافع من أجل الوقاية من العنف الممارس ضد النساء في الجزائر 

وجاء تدخل الوزيرة خلال افتتاح الدورة التكوينية حول "استعمال قاعدة المعطيات الادارية أمان" الموجهة للفاعلين الاجتماعيين و مهنيي قطاع التضامن من أجل التكفل بالنساء ضحايا العنف و في وضعية صعبة.
وبخصوص أهمية أرضية " أمان"ي فقد اعتبرت الوزيرة أن دائرتها تولي "أولوية" للعمل الوقائي عندما يتعلق الأمر بمكافحة ظاهرة العنف الممارس ضد النساء و هذا من خلال "تحلي المواطنين و العائلات بالوعي" تجاه هذه الظاهرة.
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كما أكدت السيدة الدالية على أهمية عمل "الوساطة" وترقية ثقافة "التسامح" لدى المواطنين وكذا "تشجيع إعادة الإدماج الاجتماعي و المهني" للنساء ضحايا المساس بسلامتهن الجسدية و الذهنية.
ومن جهة أخرى، اعتبرت الوزيرة أن "إطلاق قاعدة المعطيات أمان من شأنه تعزيز الآليات والإجراءات المتعلقة بالتكفل بهذه الفئة الهشة من السكان مضيفة أنه "دون هذه الوسيلة، فإن الجهود و المكتسبات المحققة ستكون ذي فعالية أقل.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه القاعدة تكمن في "استقبال مختلف حالات العنف التي تذهب ضحيتها النساء و ذلك من خلال قاعدة الكترونية تسمح بتسجيل وتحليل المعطيات التي تستقيها خلايا الاستماع" التابعة لمديريات النشاط الاجتماعي بالوطن و الدائرة الوزارية التي تشرف على تسييرها".
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وتعد "أمان" وسيلة " لتوجيه العمل" الذي يسمح بإعداد "برامج مناسبة وهادفة و مكيفة مع حاجيات الوقاية من العنف ضد النساء و مرافقتهن"، حسب وزيرة التضامن.
ويندرج وضع هذه الأداة في إطار "عصرنة و رقمنة" وزارة التضامن عندما يتعلق الأمر بجمع المعطيات المتعلقة بفئات المجتمع التابعة لها لاسيما النساء و ذلك قصد ضمان تكفل "نوعي" لهاي تضيف السيدة الدالية.
وتهدف أرضية "أمان" التي أطلقت في فبراير المنصرم من طرف وزارة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة بدعم مالي و تقني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى "توحيد و استعمال المعلوماتية لجمع المعطيات الإدارية حول النساء ضحايا العنف و/أو في وضعية صعبة".
كما تندرج في إطار برنامج التعاون بين الحكومة الجزائرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول "تعزيز فعالية المساواة بين حقوق الرجل و المرأة 2015-2018".