الخدمة الوطنية: إنشاء موقع واب تفاعلي للارتقاء بالعمل الإداري العسكري

البليدة- كشف قائد مركز الخدمة الوطنية بالبليدة العقيد العربي محند اويدير يوم الأحد بالبليدة عن إنشاء "قريب جدا" موقع واب تفاعلي خاص بالخدمة الوطنية يهدف للارتقاء بالعمل الإداري العسكري و تثمين العلاقة مع المواطن.

وأوضح العقيد اويدير ل/وأج على هامش افتتاح مراسيم الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الخدمة الوطنية بمركز الإعلام الإقليمي الشهيد "محمد مادي" أنه سيتم "عن قريب جدا إنشاء موقع واب تفاعلي يوجد حاليا قيد الدراسة يتضمن الأمور التقنية و المعلوماتية للمواطنين و يضمن الحفاظ على سرية المعلومات كأي موقع واب تفاعلي".

وأضاف ذات المسؤول أن هذا الموقع سيسمح لدى استحداثه "للمواطن بالتعرف على مختلف وضعيات الخدمة الوطنية الخاصة به لاغتنام الامتيازات الخاصة التي يمنحها إياه قانون الخدمة الوطنية الجديد ويجنبه الوقوع تحت طائلة القانون في حالة تخلفه عن أدائها"، مشيرا إلى أن هذا الموقع يندرج في إطار البرنامج العصري لمديرية الخدمة الوطنية الذي يتماشى مع الإدارة الحديثة بهدف تقريب الإدارة العسكرية من المواطن، كما يعطي المواطنين الفرصة للتفاعل الايجابي إزاء وضعياتهم الخاصة بالخدمة الوطنية".

من جهة أخرى قال العقيد اويدير في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة أن الخدمة الوطنية "تمزج الشباب الجزائري و تعطيهم الفرصة للمشاركة في شرف الدفاع عن الوطن و الخروج برصيد معرفي يسمح لهم بالولوج في الحياة العملية بكل صرامة و ثقة".

و أكد أن هذا الاختيار الاستراتيجي سمح "ببعث الخدمة الوطنية من جديد و سمح للشباب بالاندماج الفعلي في مهام التنمية الشاملة متمسكا بقيم ثورة أول نوفمبر الخالدة و ما الانجازات -كما قال- التي تحققت بسواعد هؤلاء الشباب إلا شاهد حي و تاريخي على نجاعة هذا الاختيار الاستراتيجي".

و بالإضافة إلى ذلك "يقول - فان شباب الخدمة الوطنية "كان له كذلك الفخر و الاعتزاز في المشاركة في آلة دحر الإرهاب الهمجي و دفع ضريبة الدم للدفاع عن الوطن و ديمومة الدولة الجزائرية".

ولفت ذات المتحدث إلى أن الانتشار الواسع و التواجد على مستوى كل ولايات الوطن لمكاتب الخدمة الوطنية و كذا في بعض الدوائر المنعزلة كدائرة عين صالح و دائرة عين قزام "سمح بتذليل الصعوبات امام الشباب الخاضعين لالتزامات أداء الخدمة الوطنية من اجل تسوية وضعيتهم " مشيرا إلى أن ربط هذه المكاتب بشبكة الاعلام الآلي للجيش الوطني الشعبي ساهم بتسهيل القيام بجميع المهام الإدارية بشكل سريع و آلي و التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين".

وبدوره أوضح المدير الجهوي للاتصال و الإعلام و التوجيه للناحية العسكرية الأولى العقيد بن سلايم علي في كلمة ألقاها بالمناسبة أن "هذا الحدث الإعلامي الهام حول الخدمة العسكرية التي غيرت العقليات و منحت لمفهوم الوطن إدراكا جديدا يحمل في طياته معاني المواطنة الحقة و شرف الذود عن الوطن و الدفاع عن مكتسباته ".

وقال أن الاحتفال بمرور نصف قرن عن تأسيس الخدمة الوطنية له رمزية كبيرة و دلالة عظيمة حيث يراد به على وجه الخصوص تقديم واجب التقدير و العرفان لجميع الجزائريين الذين تجندوا لخوض معركة بناء و تشييد الدولة الجزائرية الفتية غداة انتزاع الاستقلال ".

و شملت هذا الأيام الإعلامية التي نظمت للاحتفال بخمسينية الخدمة الوطنية و التي استهلت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا الطائرة العسكرية التي سقطت الأربعاء الماضي بالمطار العسكري لبوفاريك، عرض فيلم وثائقي حول مسيرة الخدمة الوطنية منذ تأسيسها في سنة 1968 إلى غاية يومنا هذا .

كما تضمنت هذا التظاهرة التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام على العديد من الأجنحة التي تسلط الضوء على الخدمة الوطنية و كيفية الالتحاق بها لأداء الواجب الوطني و مختلف انجازات شباب الخدمة الوطنية.