أمطار غزيرة في شكل زخات على ولايات الوسط ابتداء من مساء اليوم الجمعة

وستشهد ولايات الشلف و عين الدفلى و تيبازة و الجزائر و البليدة و المدية هذا التغير في المناخ اليوم الجمعة ابتداء من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية نفس الساعة من يوم السبت, حيث ستقدر كميات الأمطار المتساقطة أو تتجاوز 70 ملم خلال فترة صلاحية هذه النشرية، حسب نفس المصدر.
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كما أن شمال كل من ولايتي الأغواط و الجلفة و ولايات تيارت وتيسمسيلت و تيزي وزو و بومرداس معنية أيضا بهذه الأمطار القوية ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة التاسعة ليلا إلى يوم السبت على الساعة السادسة مساء حيث ستقدر كميات الأمطار المتساقطة أو تتجاوز محليا 40 ملم خلال صلاحية النشرية.