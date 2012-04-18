حادث-بوفاريك: الرقم الأخضر 1527 للاستفسار و التوجيه

الجزائر- وضعت وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة يوم الخميس الرقم الأخضر 1527 تحت تصرف المواطنين واسر ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية يوم الأربعاء ببوفاريك بولاية البليدة من اجل الاستفسار والتوجيه ، حسب بيان للوزارة.

وجاء في البيان " أن وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة تنهي إلى علم كافة المواطنين أنها تضع بصفة دائمة الرقم الاخضر1527 تحت تصرف أسر و أقارب شهداء الحادث الأليم لسقوط طائرة النقل العسكري أمس ببوفاريك من اجل الحصول على المعلومات أو التوجيهات أو المساعدات الاجتماعية والنفسية".

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و كانت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية قد أعلنت يوم الخميس عن فتح مركزين تابعين لقطاع التضامن الوطني على مستوى ولاية البليدة للتكفل بأسر ضحايا تحطم الطائرة.

وأوضحت الوزيرة في تصريح على هامش أشغال المجلس الوطني للأشخاص المعوقين أن "قطاع التضامن الوطني جند كل الإمكانيات المتاحة من أجل التكفل بأسر الضحايا الذين تنقلوا إلى ولاية البليدة من أجل التعرف على جثث ذويهم"، مشيرة إلى أنه تم لهذا الغرض "فتح مركزين تابعين للقطاع على مستوى الولاية من اجل استقبال وتوفير الإيواء لأسر الضحايا".

وأوضحت السيدة الدالية في هذا الإطار أنه تم "توجيه تعليمات لمديرية النشاط الاجتماعي والخلايا التضامنية والمجتمع المدني بتنسيق العمل مع مديرية التنمية الاجتماعية ومصالح الولاية من اجل تكثيف وتعزيز العمل التضامني لفائدة عائلات الضحايا وذلك بتقديم كل الرعاية النفسية لهم للتخفيف من معاناتهم جراء هذه المحنة الأليمة".

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يذكر أن تحطم هذه الطائرة العسكرية خلف 257 ضحية من بينهم عشرة أفراد من طاقم الطائرة، حسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني.

تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك : فنادق تتكفل مجانا بإيواء عائلات الضحايا

فتحت أغلبية الفنادق بولاية البليدة منذ أمس الأربعاء أبوابها أمام عائلات ضحايا حادثة تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك، حيث تم التكفل بإيوائهم و إطعامهم مجانا في صورة تعكس مدى التضامن في أوقات المحن الصعبة، حسبما كشفت عنه ايوم الخميس مصالح الولاية.

و أوضح ذات المصدر أن أصحاب الفنادق الخاصة بالولاية فتحوا أبوابهم للتكفل مجانا بالعديد من أسر ضحايا حادثة سقوط الطائرة العسكرية القادمين من مختلف ولايات الوطن، حيث شهدت الولاية منذ يوم أمس توافدا كبيرا لعائلات الضحايا الذين قدموا للاستفسار عن مصير أبنائهم الضحايا.

من جهتها فتحت مديرية النشاط الاجتماعي مركزين للإيواء و إطعام عائلات الضحايا. و يتعلق الأمر بمركز إعادة التربية للبنات سابقا ببن عاشور و مدرسة المكفوفين الجديدة بأولاد يعيش، حيث تم تسخير مختلف الإمكانيات الضرورية لضمان التكفل الأمثل بهم، حسبما كشف عنه مدير القطاع حاج بوشوشة .

و بهدف ضمان التكفل النفسي للعائلات المفجوعة في أبنائها تم تجنيد أطباء نفسانيين على مستوى عدد من مقرات الدرك الوطني التي تستقبل عددا كبيرا من عائلات الضحايا الذين يقصدونها للحصول على معلومات حول مكان تواجد جثث أبنائها.

يذكر أن طائرة عسكرية للنقل و الامداد من نوع اليوشين تحطمت صباح أمس الاربعاء بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك مخلفة 257 ضحية من بينهم عشرة من أفراد طاقم الطائرة فيما يعد أغلب الشهداء من الأفراد العسكريين إضافة إلى بعض عائلاتهم.