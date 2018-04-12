فتح مركزين بالبليدة للتكفل بأسر ضحايا تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك

الجزائر - أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن فتح مركزين تابعين لقطاع التضامن الوطني على مستوى ولاية البليدة للتكفل بأسر ضحايا تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك.

وأوضحت الوزيرة في تصريح على هامش أشغال المجلس الوطني للأشخاص المعوقين، أن "قطاع التضامن الوطني جند كل الإمكانيات المتاحة من أجل التكفل بأسر الضحايا الذين تنقلوا الى ولاية البليدة من أجل التعرف على جثث ذويهم"، مشيرة إلى أنه تم لهذا الغرض "فتح مركزين تابعين للقطاع على مستوى الولاية من اجل استقبال وتوفير الإيواء لأسر الضحايا".

وأوضحت السيدة الدالية في هذا الإطار انه تم "توجيه تعليمات لمديرية النشاط الاجتماعي والخلايا التضامنية والمجتمع المدني بتنسيق العمل مع مديرية التنمية الاجتماعية ومصالح الولاية من اجل تكثيف وتعزيز العمل التضامني لفائدة عائلات الضحايا وذلك بتقديم كل الرعاية النفسية لهم للتخفيف من معاناتهم جراء هذه المحنة الاليمة".

وأعربت الوزيرة في نفس الوقت عن تعازيها ومواساتها الى كل عائلات الشهداء وكذا إلى قادة وأفراد الجيش الوطني الشعبي اثر هذا المصاب الجلل الذي أودى بحياة 257 شخصا.