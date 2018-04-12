القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فتح مركزين بالبليدة للتكفل بأسر ضحايا تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك

  أدرج يـوم : الخميس, 12 نيسان/أبريل 2018 13:17     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
فتح مركزين بالبليدة للتكفل بأسر ضحايا تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك

الجزائر - أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن فتح مركزين تابعين لقطاع التضامن الوطني على مستوى ولاية البليدة للتكفل بأسر ضحايا تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك.

وأوضحت الوزيرة في تصريح على هامش أشغال المجلس الوطني للأشخاص المعوقين، أن "قطاع التضامن الوطني جند كل الإمكانيات المتاحة من أجل التكفل بأسر الضحايا  الذين تنقلوا الى ولاية البليدة من أجل التعرف على جثث ذويهم"، مشيرة إلى أنه  تم لهذا الغرض "فتح مركزين تابعين للقطاع على مستوى الولاية من اجل استقبال وتوفير الإيواء لأسر الضحايا".

إقرأ أيضا: تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك: وفاة 257  راكبا من بينهم 10 من طاقم الطائرة

وأوضحت السيدة الدالية في هذا الإطار انه تم "توجيه تعليمات لمديرية النشاط الاجتماعي والخلايا التضامنية والمجتمع المدني بتنسيق العمل مع مديرية التنمية  الاجتماعية ومصالح الولاية من اجل تكثيف وتعزيز العمل التضامني لفائدة عائلات الضحايا وذلك بتقديم كل الرعاية النفسية لهم للتخفيف من معاناتهم جراء هذه المحنة الاليمة".

إقرأ أيضا: تحطم الطائرة العسكرية: الرئيس بوتفليقة يعزي أسر الضحايا

وأعربت الوزيرة في نفس الوقت عن تعازيها ومواساتها الى كل عائلات الشهداء وكذا إلى قادة وأفراد الجيش الوطني الشعبي اثر هذا المصاب الجلل الذي أودى بحياة 257 شخصا.

كلـمات مفتـاحيــة :
فتح مركزين بالبليدة للتكفل بأسر ضحايا تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك
  أدرج يـوم : الخميس, 12 نيسان/أبريل 2018 13:17     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.12

سقوط الطائرة العسكرية: قايد صالح يتنقل إلى مستشفى عين النعجة للترحم على أرواح الشهداء   

18.04.12

فتح مركزين بالبليدة للتكفل بأسر ضحايا تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك

18.04.12

تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك: مساهل يتلقى التعازي من العديد من نظرائه

18.04.12

سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك: تعاطف دولي ووطني مع أسر الضحايا  

18.04.12

تأدية صلاة الغائب غدا الجمعة بالمسجد الكبير بباريس ترحما على أرواح ضحايا تحطم الطائرة…

18.04.12

تحطم الطائرة العسكرية: أعضاء مجلس الأمة يقفون دقيقة صمت ترحما على شهداء الواجب الوطني

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.04.09

المصادقة على مشروع القانون حول حماية المستهلك و قمع الغش

18.04.09

الرئيس بوتفليقة يدشن مسجد كتشاوة وتوسعة خط الميترو ساحة الشهداء-عين النعجة 

18.04.09

الجزائر تدعو إلى "استراتيجية منسقة" لمكافحة تمويل الارهاب في افريقيا

18.04.09

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

18.04.09

ميترو الجزائر: دخول الخطين الجديدين البريد المركزي-ساحة الشهداء وحي البدر-عين النعجة حيز…

18.04.09

الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية يتأسف لتصريحات السفير الفرنسي حول منح  التأشيرات 