حجز أزيد من 74 كلغ من القنب الهندي و 50 ألف قرص مهلوس بالعاصمة

الجزائر- تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 من حجز ازيد من 74 كلغ من المخدرات من صنف القنب الهندي و أكثر من 50 ألف قرص مهلوس، وهي أرقام تشير إلى ارتفاع "محسوس" في كميات المخدرات المحجوزة مقارنة بما تم حجزه خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حسبما أكده يوم الثلاثاء الملازم الأول ابعزيزن مولود المكلف بالإعلام على مستوى امن الولاية.

و أوضح الملازم ابعزيزين في تصريح ل/واج على هامش يوم تحسيسي و توعوي نظمته مصالح ولاية الجزائر على مستوى منتزه الصابلات لفائدة الأولياء و فئة الشباب و حتى المتمدرسين ضد مخاطر المخدرات، أن مصالح امن الولاية سجلت ارتفاعا في كمية المخدرات المحجوزة خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية، حيث فاقت 74 كلغ مقارنة ب 25 كلغ في نفس الفترة من السنة الماضية (2017) ، فيما تم حجز ازيد من 50 الف قرص مهلوس مقارنة ب 17.489 قرص السنة الماضية (الثلاثي الأول).

و اشار المتحدث إلى ارتفاع "محسوس" أيضا في كمية المخدرات الصلبة المحجوزة في الفترة المشار اليها حيث تم حجز قرابة 130 غرام من الكوكايين وقرابة 10 غرام من الهيرويين و 774 قرص من "الاكستازي" ، فيما سجل حجز ما يقل عن 1 غرام من الهيرويين و الكوكايين و 609 قرص اكستازي السنة الماضية.

و تشير أرقام امن ولاية الجزائر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية إلى تسجيل 4712 قضية متعلقة بمكافحة المخدرات 4340 منها تخص الحيازة و الاستهلاك و 372 قضية تخص المتجارة و الترويج لهذه السموم .

وقد عرفت هذه القضايا تورط 5226 شخص (ذكور) إضافة إلى 14 متورطة (اناث)، و بتحديد الفئات العمرية تم الوقوف عند تورط في مجموع القضايا المشار إليها 100 شخص تقل أعمارهم عن 18 سنة، فيما تم إيداع من إجمالي المشتبه فيهم 778 شخص الحبس المؤقت مقابل استفادة 4462 شخص من الإفراج المؤقت،يضيف المصدر.