محطة مترو ساحة الشهداء: معالم أثرية تمتد لأكثر من 2000 سنة من تاريخ مدينة الجزائر

الجزائر - تعد محطة مترو ساحة الشهداء (العاصمة) التي زارها اليوم الاثنين الرئيس بوتفليقة خلال لتدشينه لتوسعتي البريد المركزي- ساحة الشهداء وحي البدر- عين نعجة متحفا مفتوحا يضم معالم أثرية لمدينة الجزائر تمتد لأكثر من 2000 سنة من الحضارات الإنسانية .

وقد تابع رئيس الجمهورية قبل ان يستقل المترو باتجاه حي عين النعجة شريط فيديو استعرضت فيه مختلف مراحل انجاز الميترو والتوسعات التي طرأت عليه الى جانب تكلفته فضلا نماذج أثرية لمختلف الحقب التاريخية كالنقود والفخار الإسلامي ولمحة عن المدينة القديمة ايكوزيوم التي تحاذي ساحة الشهداء .

ويرى المختصون ان محطة مترو ساحة الشهداء "خطوة هامة" في مجال تطبيق علم الآثار الوقائي الذي استطاع أن "يوافق" بين التراث الأثري و تهيئة الإقليم من أجل تجسيد تطلعات عاصمة الجزائر لمدينة عصرية.

وتعد هذه المحطة التي تقع في ساحة الشهداء التي تتربع على 8000 متر مربع - وكانت قبل الغزو الاستعماري مركزا للحياة السياسية و التجارية- مكانا تاريخيا أيضا لكونها تقع في "منطقة ذات مخزون أثري جد هام"، بمحاذاة المدينة القديمة "إيكوزيم" .

وتؤكد الاكتشافات الاثرية الهامة التي عثر عليها الباحثون الجزائريون "تدريجيا" والتي قدرت "ب 1500 متر مربع تعود لأربع طبقات من الحقب التاريخية التي عرفتها الجزائر الأهمية التاريخية لهذا المكان.

وتظهر تلك التي طفت إلى السطح على مساحة 750 متر مربع معالم مدينة عثمانية و يبقى بحسب المختصين حوالي 800 متر مربع مطمورا في انتظار "تهيئته في الشكل الذي يليق به".

واعتبر عبد الوهاب زكار مدير الديوان الوطني لتسيير و استغلال الممتلكات الثقافية أن اكتشاف الآثار في ساحة الشهداء "لم يكن محض صدفة" بل هو نتاج مخطط الحماية و الحفظ (2007-2010) مكن من "إنجاز خريطة أركيولوجية للقصبة وتؤكدان ان هذه المنطقة مليئة بالتاريخ .

واعتبر من جهته الباحث كمال ستيتي، من المركز الوطني لعلم الآثار أن ما أنجزته الجزائر بفضل المختصين في علم الآثار و حماية التراث المحمي، يعد "سابقة فريدة" من نوعها تم فيها "تطبيق تقنيات حديثة في مجال التنقيب الأثري في منطقة حضرية بحجم مدينة الجزائر".

وقال أن الحفرية "انجزت بالتوازي مع أشغال الهندسة المدنية ضمن مخطط متفق عليه بين الهيئات المعنية بالحفرية و مؤسسة ميترو الجزائر"، و أطرهم في ذلك حسبه المجمع الأثري المكون من باحثين تابعين للمركز الوطني للبحث في علم الاثار و المعهد فرنسي للبحوث في علم الآثار الوقائي.

وأجاب السيد زكار عن بعض التساؤلات الخاصة بمستقبل المدينة القديمة للعاصمة وكذا الحفريات المكتشفة، بالقول إن "نشاط المترو اليومي لن يؤثر على الآثار المكتشفة و لا حتى على البنايات المحيطة بساحة الشهداء.

وأعقب مفسرا بأن: "الميترو يقع على عمق 34 مترا تحت الأرض، وأسست قاعدته في مكان عمارة فرنسية قديمة جدا (فندق الإيالة)"، مشيرا إلى أن شركة ميترو الجزائر أخذت بعين الاعتبار "خصوصية المنطقة الحضرية"، و اتخذت "تدابير تقنية ضد أي ذبذبات ضارة".

وشدد الباحث ستيتي على ضرورة إعلام المواطنين بأن كل الحفرية المشتغل عليها من 2013 إلى 2015، "تم طمرها من جديد بعد الانتهاء من تحديد معالمها وحفظها من أي تبعات غير محمودة جراء أشغال انجاز محطة المترو الجديدة"، و قال إن "عملية رفع التربة على الآثار سيكون أسهل مهمة يمكن القيام بها، للشروع في تحضير المتحف الخاص بهذا الاكتشاف".

ومكنت الحفريات التي دامت 27 شهرا من العمل الميداني حسب المصدر من "التعرف على تاريخ الجزائر المطمور"، و تكوين أكثر من 40 باحثا مختصا في علم الآثار الوقائي و "أصبحوا مستعدين للعمل في أي موقع آخر مستقبلا" .