توقيف المتورطين في جريمة قتل شاب عشريني بالشراقة (درك الشراقة) 

وقد تم تقديم المتورطين الثلاثة و على رأسهم المتهم الرئيسي البالغ من العمر 45 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة و الذي أمر بايداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية لتورطهم في "جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد"، يضيف ذات البيان.
وقد انطلقت القضية إثر تلقي درك الشراقة لمعلومات تفيد وجود شخص تعرض للحرق داخل كوخ و بعد التحريات تمكنت عناصر درك الشراقة من تحديد هوية مرتكب الجريمة و شركائه. وتبين أن الجريمة وقعت بعد نشوب شجار عنيف بين المشتبه فيه الرئيسي و الضحية بسبب المبيت داخل الكوخ و الذي انتهى بقتل الضحية ب"واسطة سكين".
ومن أجل طمس آثار الجريمة قام المشتبه فيه الرئيسي برفقة شركائه بحرق الجثة داخل الكوخ ليتم توقيفه بإحدى المزارع الواقعة ببلدية الشراقة. و بعد التحقيق "اعترف المشتبه فيه الرئيسي بارتكابه جريمة القتل في حق الضحية".