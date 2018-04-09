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توقيف المتورطين في جريمة قتل شاب عشريني بالشراقة (درك الشراقة) 

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 نيسان/أبريل 2018 15:16     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات

الجزائر - تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشراقة من  توقيف المشتبه فيه في قتل شاب يبلغ 25 من عمره بالشراقة رفقة شريكين اثنين(2)  من بينهما امرأة تبلغ 38 من عمرها، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان صادر عن  خلية الاتصال و العلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر.

وقد تم تقديم المتورطين الثلاثة و على رأسهم المتهم الرئيسي البالغ من العمر  45 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة و الذي أمر بايداعهم الحبس  المؤقت بالمؤسسة العقابية لتورطهم في "جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد"، يضيف ذات البيان.

وقد انطلقت القضية إثر تلقي درك الشراقة  لمعلومات  تفيد وجود شخص تعرض  للحرق داخل كوخ و بعد التحريات تمكنت عناصر درك الشراقة من تحديد هوية مرتكب  الجريمة و شركائه. وتبين أن الجريمة وقعت بعد نشوب شجار عنيف بين المشتبه فيه  الرئيسي و الضحية بسبب المبيت داخل الكوخ و الذي انتهى بقتل الضحية ب"واسطة  سكين".

ومن أجل طمس آثار الجريمة قام المشتبه فيه الرئيسي برفقة شركائه بحرق الجثة  داخل الكوخ ليتم توقيفه بإحدى المزارع الواقعة ببلدية الشراقة. و بعد التحقيق  "اعترف المشتبه فيه الرئيسي بارتكابه جريمة القتل في حق الضحية".

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توقيف المتورطين في جريمة قتل شاب عشريني بالشراقة (درك الشراقة) 
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 نيسان/أبريل 2018 15:16     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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