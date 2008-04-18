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حوادث المرور: وفاة شخصين وجرح 118 آخرين خلال نهاية الأسبوع

  أدرج يـوم : الأحد, 08 نيسان/أبريل 2018 17:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
حوادث المرور: وفاة شخصين وجرح 118 آخرين خلال نهاية الأسبوع

الجزائر - لقي شخصان (02) حتفهما وأصيب 118 آخرون في 101 حادث مرور سجلت يومي 06 و 07 أبريل الجاري على مستوى المناطق الحضرية، حسبما أفادت به اليوم الأحد، حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني .  

وأوضح ذات المصدر أنه فيما يخص أسباب هذه الحوادث "يبقى العنصر البشري المتسبب الرئيسي في وقوعها إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والطريق".

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ونظرا للتقلبات الجوية التي تعرفها البلاد, جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستخدمي الطريق العام "للالتزام والتقيّد بقواعد السلامة المرورية والتحلي بمزيد من الحذر واليقظة و عدم الإفراط في السرعة"، كما تضع  تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 لتلقي البلاغات والاستجابة لانشغالاتهم  وكذا التطبيقة الذكية (ألو شرطة) التي يمكن تحميلها على هواتفهم المحمولة  لتلقي الرسائل المرفقة بالصور لحالات وقوع حوادث و ذلك على مدار 24سا/24سا.

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حوادث المرور: وفاة شخصين وجرح 118 آخرين خلال نهاية الأسبوع
  أدرج يـوم : الأحد, 08 نيسان/أبريل 2018 17:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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