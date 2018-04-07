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تضامن وطني: نحو اعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بدور الحضانة لتحسين أدائها  

  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 16:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 0 مرات
تضامن وطني: نحو اعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بدور الحضانة لتحسين أدائها  

الجزائر - كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن مشروع لمراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء وتنظيم دور الحضانة بغية اعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بها بهدف تحسين أدائها.

وأشارت السيدة الدالية لدى اشرافها على افتتاح لقاء اعلامي بمناسبة اليوم العالمي للصحة، الى أنه سيتم مراجعة المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط إنشاء وتنظيم مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة بغية "إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بها وتحديد طبيعة الاشخاص المؤهلين لفتح هذه المؤسسات بهدف تحسين أدائها".

وأضافت السيدة الدالية أن روضات الاطفال ودور الحضانة "تخضع لعمليات تفتيش دورية فجائية للتأكد من مطابقتها مع دفتر الشروط المعمول به والوقوف على ظروف سيرها"، مبرزة أنه "في حالة تسجيل تجاوزات، يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة والتي قد تصل الى حد غلق المؤسسة التي لا تحترم شروط العمل بها".

كما دعت الوزيرة الاولياء الى تبليغ المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي في حالة ملاحظة عدم احترام الشروط أو تسجيل أي تجاوزات من قبل مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة.

ولدى تطرقها الى الجهود المبذولة من طرف قطاع التضامن الوطني في مجال الخدمات الصحية والنفسية لفائدة الفئات الهشة، أشارت السيدة الدالية الى وجود 269 خلية  جوارية للتضامن منتشرة عبر التراب الوطني  في شكل فرق متعددة التخصصات تتشكل من 122 طبيب و240 اخصائي نفساني و248 أخصائي في علم الاجتماع و220 مساعد اجتماعي.

إقرأ أيضا: مراكز استقبال الطفولة الصغيرة تخضع لتفتيش دوري للتأكد من مطابقتها مع دفتر الشروط

وأضافت الوزيرة أن هذه الخلايا الجوارية التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية التي تعمل تحت وصاية قطاع التضامن الوطني، تتدخل في الاماكن النائية والمعزولة  للتكفل العاجل بانشغالات وطلبات المواطنين الذين هم في وضع صعب أو بحاجة الى  مرافقة صحية، نفسية أو اجتماعية، موضحة أن دور الطبيب على مستوى الخلية الجوارية يعتبر تكميليا لدور طبيب المصالح الصحية.

وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أن وكالة التنمية الاجتماعية تساهم في تعزيز الخدمات الصحية بإنشاء أزيد من 158 مصحة جوارية في هذا الاطار، مضيفة من جهة أخرى أن الجزائر حققت "تحسنا ملحوظا في مجال المتابعة الصحية وفي أغلبية المؤشرات الصحية من خلال سياسة وطنية صحية كبناء الهياكل وتكوين الاطارات الطبية وشبه الطبية وتعميم العلاج الوقائي والتلقيح ونظافة المحيط وحماية  الامومة والطفولة والصحة المدرسية وطب العمل".

وفي هذا السياق، أشارت السيدة الدالية الى أنه تم تسجيل "انخفاض بنسبة 4  بالمائة سنة 2016 في مجال وفيات الاطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، مقارنة بسنة 2015".

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تضامن وطني: نحو اعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بدور الحضانة لتحسين أدائها  
  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 16:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 0 مرة   شارك

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