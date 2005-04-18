ما يقل عن 40 مؤسسة تربوية عبر العاصمة استفادت من حصص الدعم البسيكولوجي

الجزائر- استفادت 40 مؤسسة تربوية من حصص الدعم البسيكولوجي التي شرعت في تقديمها مصالح الأمن الوطني عبر 13 مقاطعة إدارية تابعة لولاية الجزائر، حسبما أكدته اليوم الخميس بالعاصمة، الملازم الأول مساعد سعودي سلمى، رئيسة خلية الإصغاء و الاتصال لأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء.

و أوضحت المسؤولة خلال اليوم التحسيسي المنظم بثانوية عبان رمضان ببلدية المحمدية (شرق العاصمة)، أنه منذ عودة التلاميذ إلى الدروس بعد عطلة الربيع الأحد المنصرم، برمجت مصالح الأمن الولائي برنامجا تحسيسا و تدعيميا لطلبة البكالوريا، و ذلك على مستوى 40 مدرسة لحد الآن على أن تستمر إلى غاية عشية دورة 2018 التي ستجرى في الفترة الممتدة ما بين 20 و 25 جوان القادم.

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وأوضحت أن الهدف من الحصص البسيكولوجية التي تقدمها مصالح أمن ولاية الجزائر هي وضع أخصائيين نفسانيين تابعين لمصالحها "في خدمة تلاميذ المستوى النهائي و تقديم النصائح و الحلول لتجاوز تجربة امتحان البكالوريا"، ناهيك عن "حثهم على السكينة و الحفاظ على النظام العام".

و تبادل تلاميذ ثانوية عبان رمضان، طيلة صبيحة اليوم، الحديث مع الأخصائيين النفسانيين التابعين لخلية الإصغاء و الاتصال لأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، حيث ارتكزت المداخلات حول طريقة التركيز في ورقة الامتحان و التحكم في الأعصاب و قبلها كيفية التحضير الهادئ ليوم الامتحان.

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و أكدت من جهتها، مديرة الثانوية السيدة بودينة كريمة أن هذا اليوم "جد هام بالنسبة للمقبلين على امتحان شهادة البكالوريا"، و أن ثانوية عبان رمضان تحصي هذه السنة 400 مرشح للبكالوريا بينما أحصت في 2017 ما يربو عن 700 تلميذ بعد ضم ثانوية توفيق المدني إليها.

وتوقعت السيدة بودينة أن ترتفع نسبة النجاح لبكالوريا (2018-2019) إلى ما فوق 64 بالمائة المسجلة العام الفارط و قالت أن سبب "التفاؤل" هو العمل المشترك بين إدارة المؤسسة التربوية و جمعية اولياء التلاميذ الذين أخذوا على عاتقهم مهمة الدروس التدعيمية.