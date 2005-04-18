حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة خمسة اشخاص واصابة 287 اخرين خلال اسبوع   

وأوضح ذات البيان انه مقارنة مع الاحصائيات المسجلة خلال الاسبوع الماضي فان حوادث المرور عرفت ارتفاعا قدر ب 29حادث وعدد الجرحى ب53جريح بينما عرفت الوفيات انخفاضا بحالتين .
إقرأ أيضا: حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة
وتعود أسباب هذه الحوادث بالدرجة الاولى الى العنصر البشري والى حالة الطرقات والمحيط وبدرجة اقل الى حالة المركبات.
وفي مجال الوقاية والتحسيس من حوادث المرور تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام الى توخي الحيطة والحذر اثناء السياقة مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة دون تغاضي المراقبة الدورية للمركبة حفاظا على الارواح وسلامة مستعملي الطريق العام .
كما تضع المديرية تحت تصرف المواطنين الرقم الاخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24 سا /24سا.