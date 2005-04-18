حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة خمسة اشخاص واصابة 287 اخرين خلال اسبوع   

الجزائر - لقي خمسة اشخاص حتفهم وأصيب 287 اخرون بجروح في 231 حادث مروري سجل على مستوى المناطق الحضرية للوطن في الفترة الممتدة من 27 مارس الى 02 ابريل الجاري، حسب ما ورد في حصيلة اليوم الخميس للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات البيان انه مقارنة مع الاحصائيات المسجلة خلال الاسبوع الماضي فان حوادث المرور عرفت ارتفاعا قدر ب 29حادث وعدد الجرحى ب53جريح بينما عرفت الوفيات انخفاضا بحالتين .

وتعود أسباب هذه الحوادث بالدرجة الاولى الى العنصر البشري والى حالة الطرقات والمحيط وبدرجة اقل الى حالة المركبات.

وفي مجال الوقاية والتحسيس من حوادث المرور تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام الى توخي الحيطة والحذر اثناء السياقة مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة دون تغاضي المراقبة الدورية للمركبة حفاظا على الارواح وسلامة مستعملي الطريق العام .

كما تضع المديرية تحت تصرف المواطنين الرقم الاخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24 سا /24سا.