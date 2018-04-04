الإطاحة بعصابة إجرامية بالعاصمة احترفت السطو على المنازل

الجزائر- تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل التابعة لكتيبة الشراقة بولاية الجزائر مؤخرا من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص احترفوا سرقة المنازل بضواحي الشراقة و زرالدة ، حسبما جاء اليوم في بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالعاصمة.

و أوضح البيان أن توقيف المشتبه فيهم و هم أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 سنة يعود إلى الأسبوع المنصرم، اثر تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل شكوى من طرف مواطن مفادها تعرض منزله للسرقة أثناء تأديته لمناسك العمرة رفقة زوجته، حيث اكتشف بعد عودته من البقاع المقدسة انه تعرض لسرقة مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم بالإضافة إلى مجوهرات قدرت قيمتها ب 100 مليون سنتيم.

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و بمجرد تلقي شكوى الضحية باشر فوج التحقيق --حسب البيان-- جملة من التحريات من خلال تنشيط عنصر الاستعلامات اتضح على أثرها أن الآمر يتعلق بعصابة تحترف السطو على المنازل تنشط عبر اقليم بلدية الشراقة و ما جاورها و يتعلق الأمر بأربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 سنة.

وبالتحقيق مع المشتبه فيهم أنكروا التهم الموجهة إليهم و لكن بعد مواجهتهم بالأدلة و المعلومات المتوفرة لدى أفراد الفرقة لارتكاب المشتبه فيهم السرقة من داخل منزل من قبل و مشاهدتهم و هم يتسلقون الصور المؤدي إلى الشقة من طرف احد الجيران ، اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم و صرح احدهم انه هو من قام بالسرقة رفقة اثنين من أفراد العصابة اين قاموا بالدخول من شرفة منزل الضحية ثم اخذوا الخزانة الفولاذية التي كانت بداخلها المجوهرات و المال ليتنقلوا بعدها على متن شاحنة صغيرة ووضعوا الأشياء المسروقة داخل مرآب المشتبه فيه الرابع.

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و بناء على تلك المعلومات تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة و التنقل إلى مرآب المشتبه فيه أين تم استرجاع المجوهرات و المبلغ المالي المسروق و تسليمها إلى صاحبها.

و أضاف البيان ان المتورطين في هذه القضية تم تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة و الذي أمر بإيداعهم الحبس بالمؤسسة العقابية لتورطهم في " تكوين جمعية أشرار و ارتكاب جنحة السرقة".