وفاة شاب و إصابة آخر إثر إنحراف دراجة نارية على الطريق السريع تيبازة-بوإسماعيل

تيبازة - لقي شاب حتفه و أصيب رفيقه بجروح خطيرة إثر حادث إنحراف دراجة نارية كانا على متنها الضحيتان وقع على مستوى الطريق السريع تيبازة-بوإسماعيل, حسب ما علم يوم الثلاثاء لدى مصالح الحماية المدنية.

و وقع الحادث سهرة أمس الاثنين حيث أودى بحياة شاب ثلاثيني و إصابة رفيقه بجروح وصفت ب "الخطيرة" إثر إنحراف الدراجة و إصطدامها بحافة الطريق السريع الرابط بين بوإسماعيل و تيبازة عند المدخل الغربي لمدينة بوإسماعيل, حسب ذات المصادر.

و تدخل عناصر الحماية المدنية حيث قاموا بإجلاء الضحيتين المنحدرتين من مدينة باش جراح بالجزائر العاصمة و نقلهما إلى مستشفى القليعة فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا قضائي لتحديد ملابسات الحادث.

للإشارة يستهوي الطريق السريع الرابط بين زرالدة بالجزائر العاصمة و تيبازة مرورا ببوإسماعيل وصولا إلى شرشال الشباب من عشاق الدراجات النارية الذين يتوافدون عليه بقوة سيما خلال نهاية الاسبوع في مغامرات خطيرة بسبب السرعة الجنونية التي يقودون بها الدراجات ما يتسبب عادة في حوادث مرور أليمة.