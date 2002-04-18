توقيف 115 شخصا متورطا في قضايا اجرامية مختلفة بالعاصمة و البليدة و قسنطينة

الجزائر - تمكنت قوات أمن ولاية الجزائر و البليدة من توقيف 115 شخصا متورطا في قضايا إجرامية مختلفة كالحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية وحمل أسلحة بيضاء محظورة , حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته ان "بهدف تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية التي تهدد سلامة المواطن وممتلكاتهي نفذت قوات الأمن التابعة لأمن ولاية الجزائر عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء الشعبية خاصة النقاط السوداء والأماكن المشبوهة ,أسفرت عن توقيف 112 شخص لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية, حمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي " , وتم خلال هذه المداهمات "حجز كمية معتبرة" من الكيف المعالج والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع الأحجام تستعمل في السطو والاعتداءات على المواطنين.

كما تمكنت عناصر أمن دائرة بوفاريك بالبليدة--حسب نفس المصدر -- من توقيف شخص مشتبه فيه تورط في قضية المتاجرة في المخدرات و تم حجز أكثر من 700 غرام من الكيف المعالج و 68 قرص مهلوس.

كما تمكن عناصر الشرطة القضائية لقسنطينة من "توقيف شخصين (02 ) مشتبه فيهما وحجز 189 غرام من مادة الكيف المعالج و 60 قرص مهلوس", يضيف نفس المصدر.