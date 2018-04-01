البيض: "القندورة" الرجالية, لباس أصيل مصدر فخر لسكان المنطقة

البيض - تعتبر "الجلابة" الرجالية أو ما يعرف "بالقندورة" أو "القشابية" أحد أهم الألبسة بولاية البيض حيث تعتبر زي يرمز للأصالة و مصدر فخر لسكان المنطقة إضافة لكونه يقيهم من برودة الطقس في فصل الشتاء حيث تنزل درجات الحرارة الى ما دون الصفر.

ويرتدى القندورة الرجال من مختلف الفئات العمرية ومن مختلف الطبقات والمستويات الاجتماعية خاصة في فصل الشتاء لرمزيتها المتجذرة لدى السكان حيث يرى البيضيون ان هذا اللباس يمثل أصالتهم و يذكرهم بتاريخ أجدادهم.

المتجول عبر مختلف مناطق ولاية البيض يلمس مدى الإقبال على ارتداء "الجلابة" خاصة تلك المتميزة بلونها البني. وبفعل هذا الاقبال فان المحلات تتنافس فيما بينها في عرض انواع مختلفة من هذا اللباس لا سيما على مستوى عاصمة الولاية ودوائرها.

ولم تعد الجلابة المحلية الصنع الوحيدة التي تسوق بالولاية بعد ان غزت الاسواق انواع من الجلابة المستوردة من الصين التي تباع بأسعار اقل مما اثر سلبا على حرفة نسج الجلابة حسب العديد من التجار.

وذكر تجار يبيعون هذا اللباس انه بعد غزو الجلابة المصنوعة بالصين صارت حرفة نسج الجلابة محليا "تتلاشى تدريجيا ولم تبقى سوى مناطق قليلة جدا تحتفظ بهذا الإرث على غرار بريزينة التي تعتبر أحد أهم مناطق نسيج الوبر والصوف لقربها من الصحراء وكثرة الموالين بها".

-- غلاء الجلابة المحلية وراء انخفاض الطلب عليها --

ويرجع الباعة انخفاض الطلب على الجلابة "المحلية" لعدة عوامل أبرزها غلاء أثمانها مقارنة بتلك المستوردة بالرغم من أن الجلابة المحلية تعتبر ذات جودة عالية.

ويتراوح ثمن الجلابة المحلية المصنوعة من وبر الإبل الخالص في سوق البيض ما بين 40 ألف دينار ويصل حتى 120 ألف دينار وهو ثمن "مرتفع جدا" حسب الباعة الذي يرجعون ارتفاع السعر إلى عدة أسباب أهمها الجودة التي تمتاز بها الجلابة المصنوعة من وبر الإبل الخالص والتي تدوم لسنوات وتضمن الدفئ لمرتديها.

و يوجد نوع آخر من الجلابة المحلية وهي تلك المصنوعة من خليط الصوف والوبر و التي يتراوح ثمنها مابين 20 الف و 30 الف دينار فيما يبلغ ثمن الجلابة المصنوعة من الصوف الخالص مابين 10الاف إلى 20 ألف دينار, وفق ذات المصدر.

وبفعل هذه الاسعار المرتفعة يتوجه البعض الى شراء الجلابة المستوردة من الصين التي تشبه في شكلها الجلابة المحلية وتباع بسعر "معقول" غير أن جودتها لا تقارن بتلك المحلية. ويتراوح ثمن الجلابة المستوردة من الصين ما بين ثلاثة آلاف إلى الخمسة آلاف دينار, حسب باعة هذا اللباس.

غير انه ورغم هذه المنافسة فان الجلابة المصنوعة من الوبر الخالص تعرف إقبالا على شرائها في المناسبات وكذا لتقديمها كهدية ثمينة ذات رمزية كبيرة لصلتها الوطيدة بالمنطقة.

-- جهود لحماية ودعم حرفة صناعة النسيج بالولاية --

و تعرف حرفة صناعة النسيج بما فيها صناعة "الجلابة" الرجالية تناقصا في عدد ممتهني هذه الحرفة بسبب توجه المواطنين اكثر الى شراء المنسوجات المستوردة من الخارج حسب ما ذكره ل"واج" رئيس غرفة الصناعات التقليدية بالبيض, عبد الكريم محمودي.

كما تسبب غلق المصنع الوحيد للنسيج الذي كان متواجدا بالولاية خلال فترة التسعينات في تناقص عدد الحرفيين في المجال بالولايةي علما وأن هذا المصنع ساهم وشجّع كثيرا ربات البيوت في العمل بهذا القطاع ومنهن من كانت تعمل داخل بيتها في مجال صناعة النسيج من خلال غزل وتنظيف الصوف ومن ثم بيعه للمصنع, يضيف نفس المسئول.

و يسعى القائمون على غرفة الصناعة التقليدية بالولاية تقديم جميع المساعدات لفائدة الحرفيين بمن فيهم حرفيي صناعة النسيج والذي يتراوح عدد المسجلين منهم لدى الغرفة 72 حرفيا, حسب مدير الغرفة, حسين عميري.

وتعمل الغرفة على تشجيع هؤلاء الحرفيين على عرض منتوجاتهم على مستوى المحلات المتواجدة بالغرفة للترويج لها, كما يرتقب إبرام اتفاقية بين غرفة الصناعات التقليدية وإحدى المؤسسات التابعة للخواص المختصة في بيع والترويج للمنتوجات التقليدية سيقوم بموجبها هذا المتعامل بالترويج لهذه المنتوجات المحلية عبر مختلف الفروع التي يمتلكها عبر تراب الوطن, وفق ذات المصدر.

وضمن نفس المسعى استفاد 30 حرفيا بالولاية من آلات النسج سنة 2016 في إطار الدعم الموجه للتنمية الريفية, كما يتم تشجيع الحرفيين على فتح مؤسسات مصغرة في المجال لتطوير هذه الصناعة و مرافقتهم في ذلك من خلال مختلف أجهزة الدعم, كما أشير اليه.

من جانبهم يسعى مسئولو قطاع الثقافة و السياحة والصناعة التقليدية والحرف إلى الحفاظ على هذا الموروث المادي المتمثل في "الجلابة" من خلال تنظيم معارض حول اللباس التقليدي بما فيه الجلابة التقليدية خلال مناسبات يتم احياؤها بالولاية.