حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 37 آخرين خلال ال 48 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 37 آخرون بجروح في 12 حادث مرور تم تسجيلها عبر مناطق مختلفة من الوطن خلال الـ 48 ساعة الماضية, حسب حصيلة كشفت عنها يوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات الصدر, أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تبسة بوفاة 02 شخصين وإصابة 01 آخر بجروح على اثر اصطدام سيارتين من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 16 ببلدية بوخضرة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 27 شخص اختنقوا من جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة ومسخنات الحمام, على مستوى ولايات الجزائر, نعامة, قسنطينة, عين تموشنت, تيارت, المدية, سيدي بلعباس, باتنة والبويرة, تم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم في حالة مقبولة إلى المؤسسات الاستشفائية.

وفي ولاية برج بوعريريج, تدخلت ذات المصالح على إثر انفجار غاز المدينة داخل مسكن بالمكان المسمى حي المجاهدين ببلدية برج بوعريريج, أدى إلى إصابة 01 شخص بجروح خفيفة تم التكفل به في عين المكان ثم تحويله المستشفى المحلي.

وقد قامت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة, بـ 4362 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين.