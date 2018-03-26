القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 37 آخرين خلال ال 48 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : السبت, 31 آذار/مارس 2018 16:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 37 آخرين خلال ال 48 ساعة الأخيرة

الجزائر -  لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 37 آخرون بجروح في 12  حادث مرور تم تسجيلها عبر مناطق مختلفة من الوطن خلال الـ 48 ساعة الماضية,  حسب حصيلة كشفت عنها يوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات الصدر, أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تبسة بوفاة 02 شخصين  وإصابة 01 آخر بجروح على اثر اصطدام سيارتين من الوزن الخفيف على الطريق  الوطني رقم 16 ببلدية بوخضرة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 27 شخص اختنقوا  من جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة ومسخنات  الحمام, على مستوى ولايات الجزائر, نعامة, قسنطينة, عين تموشنت, تيارت,  المدية, سيدي بلعباس, باتنة والبويرة, تم التكفل بالضحايا في عين المكان  ونقلهم في حالة مقبولة إلى المؤسسات الاستشفائية.

وفي ولاية برج بوعريريج, تدخلت ذات المصالح على إثر انفجار غاز المدينة داخل  مسكن بالمكان المسمى حي المجاهدين ببلدية برج بوعريريج, أدى إلى إصابة 01 شخص  بجروح خفيفة تم التكفل به في عين المكان ثم تحويله المستشفى المحلي.

وقد قامت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة, بـ 4362 تدخل في عدة مناطق  مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين.

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 37 آخرين خلال ال 48 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : السبت, 31 آذار/مارس 2018 16:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.03.31

مناضلون وحقوقيون صحراويون مصممون على الصمود يجددون التمسك بخيار المقاومة السلمية الى…

18.03.31

وزير الفلاحة يعلن عن التكفل بدعم تخزين مادة الثوم لضمان تسويقها عبر الوطن

18.03.31

حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 37 آخرين خلال ال 48 ساعة الأخيرة

18.03.31

أسبوع من الأنشطة الثقافية

18.03.31

افتتاح قاعات عرض لثلاث مؤسسات جزائرية في نواكشوط

18.03.31

الجزائر تدين بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.03.26

الجزائر- ايران: أول اختبار حقيقي للخضر بقيادة الناخب الوطني رابح ماجر

18.03.26

البوابة الالكترونية لإنشاء المؤسسات تدخل حيز الخدمة على مستوى الجزائر العاصمة  

18.03.27

التمهين "جهاز هام" يساهم في الادماج المهني ومكافحة البطالة

18.03.26

سوناطراك : مشروع شراء وحدة تكرير بالخارج

18.03.26

مساهل يستقبل بزغرب من قبل رئيس البرلمان الكرواتي

18.03.26

الدولة ستتولى "مواجهة الأفكار الطائفية التي تحاول تقسيم المجتمع"