تيزي وزو: تقديم ملف لوسم زيت الزيتون

و أوضح العايب مخلوف في ندوة صحفية حول تنظيم المعرض الوطني الأول للمنتجات المحلية في تيزي وزو في الفترة ما بين 25 أبريل إلى 2 مايو المقبل أن اقتراح وضع الوسم مقبول من قبل اللجنة الوطنية المنضوية تحت وصاية وزارة الفلاحة مشيرا إلى عقد اجتماع أولي قريبا لبدء المناقشات حول هذه الإجراءات.

و سيحدد هذا الاجتماع الأول بداية إجراءات الوسم التي ستتم على عدة مراحل من أجل تحديد مثلا المنطقة المعنية بالوسم في حالة اختيار المؤشر الجغرافيي واسم الذي يطلق على المنتج (زيت بكر أو زيت القبائل أو غيره)ي مشيرًا إلى أن الوسم أداة تسمح بتقييم المنتج وحمايته و طرحه على السوق الدولية.

و تتم عملية وضع الوسم على المنتجات المحلية في الجزائر على عدة مراحل بدءاً بإعداد و المصادقة على فتر الشروطي وعرض ملفات المنتج المرغوب في وسمهي و اختيار العلامة المميزة للمنتج (التسمية الأصلية) المؤشر الجغرافيي الوسم الفلاحي أو الفلاحة العضوية للوصول إلى منح موافقة الوزارة الاعتماد لإنشاء العلامة.