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توزيع 3000 قفة على العائلات المعوزة بالجزائر العاصمة مع بداية شهر رمضان

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 19:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 0 مرات
توزيع 3000 قفة على العائلات المعوزة بالجزائر العاصمة مع بداية شهر رمضان
صورة أرشيف

 

الجزائر -  ستستفيد نحو 3000 عائلة بالجزائر العاصمة من قفة  رمضان  ستوزع من قبل أئمة المساجد مع حلول شهر رمضان الكريم , حسبما علم يوم الأربعاء عن مدير الشؤن الدينية و الاوقاف للولاية السيد بوذراع زهير.

وأوضح السيد بوذراع في تصريح ل/واج ان ائمة المساجد و عبر كافة بلديات  الولاية سيعملون مع حلول الشهر الفضيل على توزيع 3000 إعانة على العائلات  المعوزة ممثلة في قفة رمضان , فيما يتوقع ان يصل تعداد العائلات المعنية  بالاستفادة من زكاة الفطر و التي ستوزع ايضا من قبل ائمة المساجد الى 15.000  عائلة.

و اضاف المتحدث ان كل الترتيبات و التحضيرات جارية لاستقبال الشهر الفضيل  سواء على مستوى المساجد او المدارس القرانية و قد شرع في هذا الخصوص في اعادة  تفريش و تهيئة و تكييف المساجد لاستقبال المصلين و ايضا لاستقبال طلبة و  تلاميذ المدارس القرآنية و المقدر عددها ب49 مدرسة,(08)  ثمانية منها توفر  النظام الداخلي للطلبة اضافة الى 900 قسم قراني عبر مساجد العاصمة.

و تستقطب المدارس القرانية بالعاصمة --حسبه-- ازيد من 35.000 تلميذ اضافة الى  7000 شخص في اقسام محو الامية و نحو 17.000 شخص اخر من مختلف شرائح المجتمع  الذين يقصدون المدارس القرآنية بغية حفظ القران الكريم و الحديث الشريف و نيل  الاجازات المختلفة.

و يزداد الطلب و الإقبال على هذه المدارس في فترة العطلة الصيفية, مما يقتضي  التحضير الجيد للاستجابة لهذا الطلب المتنامي لاسيما انه يتزامن مع حلول الشهر  الكريم و الذي سيتميز هذه السنة بفتح عديد المساجد عبر الاحياء السكنية  الجديدة بالعاصمة و التي عرفت عمليات ترحيل واسعة شملت ألاف العائلات.

و من المنتظر ان يتم تنظيم خلال الشهر الكريم عديد المسابقات في حفظ القران  الكريم عبر مساجد العاصمة التي ستحتضن أياما دراسية و ندوات فكرية و محاضرات  حول قيم الشهر الفضيل اضافة الى برمجة دروس خلال أيام رمضان و اخرى قبل صلاة  التراويح, يضيف المتحدث.

كلـمات مفتـاحيــة :
توزيع 3000 قفة على العائلات المعوزة بالجزائر العاصمة مع بداية شهر رمضان
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 19:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 0 مرة   شارك

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