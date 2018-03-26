توزيع 3000 قفة على العائلات المعوزة بالجزائر العاصمة مع بداية شهر رمضان

الجزائر - ستستفيد نحو 3000 عائلة بالجزائر العاصمة من قفة رمضان ستوزع من قبل أئمة المساجد مع حلول شهر رمضان الكريم , حسبما علم يوم الأربعاء عن مدير الشؤن الدينية و الاوقاف للولاية السيد بوذراع زهير.

وأوضح السيد بوذراع في تصريح ل/واج ان ائمة المساجد و عبر كافة بلديات الولاية سيعملون مع حلول الشهر الفضيل على توزيع 3000 إعانة على العائلات المعوزة ممثلة في قفة رمضان , فيما يتوقع ان يصل تعداد العائلات المعنية بالاستفادة من زكاة الفطر و التي ستوزع ايضا من قبل ائمة المساجد الى 15.000 عائلة.

و اضاف المتحدث ان كل الترتيبات و التحضيرات جارية لاستقبال الشهر الفضيل سواء على مستوى المساجد او المدارس القرانية و قد شرع في هذا الخصوص في اعادة تفريش و تهيئة و تكييف المساجد لاستقبال المصلين و ايضا لاستقبال طلبة و تلاميذ المدارس القرآنية و المقدر عددها ب49 مدرسة,(08) ثمانية منها توفر النظام الداخلي للطلبة اضافة الى 900 قسم قراني عبر مساجد العاصمة.

و تستقطب المدارس القرانية بالعاصمة --حسبه-- ازيد من 35.000 تلميذ اضافة الى 7000 شخص في اقسام محو الامية و نحو 17.000 شخص اخر من مختلف شرائح المجتمع الذين يقصدون المدارس القرآنية بغية حفظ القران الكريم و الحديث الشريف و نيل الاجازات المختلفة.

و يزداد الطلب و الإقبال على هذه المدارس في فترة العطلة الصيفية, مما يقتضي التحضير الجيد للاستجابة لهذا الطلب المتنامي لاسيما انه يتزامن مع حلول الشهر الكريم و الذي سيتميز هذه السنة بفتح عديد المساجد عبر الاحياء السكنية الجديدة بالعاصمة و التي عرفت عمليات ترحيل واسعة شملت ألاف العائلات.

و من المنتظر ان يتم تنظيم خلال الشهر الكريم عديد المسابقات في حفظ القران الكريم عبر مساجد العاصمة التي ستحتضن أياما دراسية و ندوات فكرية و محاضرات حول قيم الشهر الفضيل اضافة الى برمجة دروس خلال أيام رمضان و اخرى قبل صلاة التراويح, يضيف المتحدث.