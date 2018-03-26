توقيف جمعية أشرار سرقت مصوغات ذهبية بقيمة 350 مليون سنتيم بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء

و أوضح البيان أن جمعية الأشرار تم توقيفهم بتهمة الإعداد لجناية السرقة الموصوفة بواسطة مفاتيح مقلدة و التهديد بالقتل مع سبق الإصرار و الترصد, و بتوفر ظرف الليل و التسلق و الاحتجاز و التعذيب باستعمال أسلحة محظورة و إخفاء أشياء مسروقة, وقد تم سلب الضحيتين مصوغات ذهبية بقيمة 350 مليون سنتيم و مبلغا ماليا قدره 30 مليون سنتيم.
وأضاف البيان أن قضية الحال ترجع إثر تقديم ضحية رفقة زوجته شكوى مفادها تعرض بيتهما إلى السرقة من طرف 3 أشخاص مجهولين وملثمين و مرتدين قفازات, حيث صرحت الضحيتان "أنهما تعرضتا للتكبيل و التعذيب و الضرب بسلاح أبيض لمدة ساعة كاملة" لإجبارهما على كشف مكان مخبأ المجوهرات, كما تم "حجزهما في غرفة ووضع على فمهما شريطا لاصقا".
و بناء على المعطيات,--حسب البيان-- انطلقت الشرطة القضائية التابعة للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء, في تحرياتها بشأن هوية السارقيني حيث تبين أن الأشخاص المشتبه فيهم "لهم احترافية" في السرقة كونهم لم يتركوا أي بصمات أو أثر.
و خلص تكثيف التحريات و العمل الميداني و ابحاث تقنية معمقة --يؤكد المصدر-- إلى التعرف على المشتبه فيه الرئيسي حيث "تبين أنه كان يعمل عند الضحية كبناء في المنزل و كان يحوز على مفتاح الباب الخلفي", يردف البيان.
و اعترف المشتبه فيه --يضيف البيان-- أنه خطط للأمر رفقة صديقين له في نفس اليوم و بقيا ليلة في منزل الضحية مختبئين في المرآبي بعدما استعمالا المفتاح المذكور. وبعد توقيف الثلاثة أكد البيان أنه تم توقيف 8 أشخاص آخرين تورطوا في البيع و الشراء و اخفاء بطريقة غير شرعية الأشياء المسروقة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها, تم تقديم المشتبه فيهم على الجهات القضائية للنظر في ملفاتهم.