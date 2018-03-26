حوادث المرور : وفاة 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 8 آخرون بجروح في العديد من حوادث المرور تم تسجيلها عبر مناطق مختلفة من الوطن خلال ال24 ساعة الماضية, حسب حصيلة كشفت عنها يوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية اليزي بوفاة خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح على اثر اصطدام سيارتين من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 03 على بعد 100 كلم من مدينة عين امناس.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 11 شخصا أصيبوا باختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة ومسخنات الحمام على مستوى ولايات الجزائر, المدية, باتنة والبويرة, في حين تم تسجيل وفاة خمسة أشخاص بكل من الجزائر وقسنطينة جراء استنشاق غار أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة.