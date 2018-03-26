القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور : وفاة 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 15:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرات
حوادث المرور : وفاة 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 8 آخرون بجروح في  العديد من حوادث المرور تم تسجيلها عبر مناطق مختلفة من الوطن خلال ال24 ساعة  الماضية, حسب حصيلة كشفت عنها يوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية اليزي بوفاة خمسة أشخاص وإصابة اثنين  آخرين بجروح على اثر اصطدام سيارتين من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 03  على بعد 100 كلم من مدينة عين امناس.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 11 شخصا أصيبوا  باختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة  ومسخنات الحمام على مستوى ولايات  الجزائر, المدية, باتنة والبويرة, في حين تم  تسجيل وفاة خمسة أشخاص بكل من الجزائر وقسنطينة جراء استنشاق غار أكسيد  الكربون المنبعث من جهاز التدفئة.

آخر تعديل على الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 18:36
كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور : وفاة 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 15:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.03.28

المنتخب الجزائري لكرة القدم: ماجر يجسد سياسته الجديدة

18.03.28

البحث جار لإيجاد الجيوب العقارية الملائمة لإنجاز حصة 4000 سكن ترقوي مدعم بالعاصمة

18.03.28

الصالون الدولي للتجهيز الاستشفائي و الطبي 2018: رهان تخفيض فاتورة الاستيراد

18.03.28

ملتقى دولي حول الصيرفة الاسلامية و الدفع الالكتروني مطلع شهر أبريل

18.03.28

جدار العار المغربي خلف مآسي وقسم عائلات صحراوية وهو من أخطر الأحزمة في العالم لأضراره على…

18.03.28

دراسة أمريكية حديثة: ثلث حالات الإصابة بالسرطان مرتبطة بالنظام الغذائي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.03.26

الجزائر- ايران: أول اختبار حقيقي للخضر بقيادة الناخب الوطني رابح ماجر

18.03.26

البوابة الالكترونية لإنشاء المؤسسات تدخل حيز الخدمة على مستوى الجزائر العاصمة  

18.03.26

مساهل يستقبل بزغرب من قبل رئيس البرلمان الكرواتي

18.03.26

سوناطراك : مشروع شراء وحدة تكرير بالخارج

18.03.26

الدولة ستتولى "مواجهة الأفكار الطائفية التي تحاول تقسيم المجتمع"

18.03.26

مساهل يتحادث مع نظيرته الكرواتية ماريا بيجينوفيتش بوريتش