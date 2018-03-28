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وفاة ثلاث سيدات بالدويرة بالعاصمة اختناقا بالغاز واثنتين في حالة حرجة    

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 12:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات
وفاة ثلاث سيدات بالدويرة بالعاصمة اختناقا بالغاز واثنتين في حالة حرجة    

الجزائر - لقيت ليلة الثلاثاء الى الاربعاء ثلاث سيدات  مصرعهن فيما توجد اثنتان في حالة حرجةيجراء اختناقهن بغاز احادي الكربون  المنبعث من جهاز التدفئة بشقتهن ببلدية الدويرة بالجزائر العاصمة، حسبما علم  من مصالح الحماية المدنية.

واوضح الملازم الصادق كمال عن خلية الاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية  الجزائر انه تم ليلة امس تسجيل حادثة اختناق بالغاز في حدود الساعة  التاسعةي  بشقة تقع بتعاونية الفتح ببلدية الدويرة راح ضحيتها ثلاث سيدات فيما توجد اثنتين  في حالة حرجة (انعاش).

وأضاف ان الضحايا اللواتي تتراوح اعمارهن بين 32 و 38 سنة عاملات و يقمن في شقة مؤجرة، و قد تم نقل المتوفيات الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الدويرة فيما  تخضع البقية للعلاج بذات المستشفى.

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وعرفت العملية تسخير ثلاث سيارات اسعاف  لنقل و اسعاف  الضحايا حسب الملازم كمال الذي اوصى بضرورة الاحتياط  والالتزام بشروط السلامة و التأكد من التهوية مع كل استعمال لأجهزة التدفئة  لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث الاليمة.

كلـمات مفتـاحيــة :
وفاة ثلاث سيدات بالدويرة بالعاصمة اختناقا بالغاز واثنتين في حالة حرجة    
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 12:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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