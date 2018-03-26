حج 2018: اول رحلة الى البقاع المقدسة ستكون يوم 25 يوليو

الجزائر - كشف وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بان اول رحلة للحجاج الميامين الى البقاع المقدسة ستكون يوم 25 يوليو القادم موضحا ان عملية الحج ستؤطرها 44 وكالة سياحية بما فيها مؤسستين عموميتين .

و أكد الوزير في افتتاح الطبعة الثالثة لصالون الحج والعمرة بقصر المعارض بالصنوبر البحري ان كل الإجراءات الادارية سوف تختتم منتصف مايو القادم حيث سيتزامن هذا التاريخ مع وصول عدد الحجاج المسجلين في المسار الالكتروني إلى 36 الف حاج والذين سيكونون قد انهوا عملية الحجز في الطائرات ودفع مستحقاتهم والفحص و تلقي التلقيحات اللازمة مع حجز الغرف في فندق اقامتهم.

وتكون الفترة الممتدة ما بين 15 مايو و25 يوليو فرصة للحجاج للتدريب والمرافقة والتوجيه الصحي و اللوجستي و الاعلامي و الديني حسب الوزير .

وبخصوص مخطط الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يقول الوزير بان مع مشارف 2019 سيعطى الحق للحاج الجزائري في ان يختار طريقة حجه ومستوى الخدمات التي يرغب فيها عندما يحج و هو ما يعني حسبه, "الانتهاء من اصلاح وتصحيح منظومة الحج والعمرة" .

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اما فيما يخص تكلفة الحج بالنسبة للجزائر اكد السيد عيسى بأنها تعد الاكثر انخفاضا مقارنة بدول الجوار وبعض الدول العربية والاسلامية الاخرى .

وبالنسبة للجالية الوطنية في الخارج لفت الوزير إلى انه يمكنها الاستفادة من التخفيضات والحقوق في حالتين, اولها ان يسجل أفرادها عبر المسار الالكتروني أي ببلدية الاقامة او عبر مسجد باريس الذي يقوم بتنسيق جهود ايجار العمارات والنقل مع الديوان الوطني للحج والعمرة.

و في سياق ذي صلة, أشار الوزير إلى قرار مجلس الوزراء بالإبقاء على 200 عنصر للحماية لتدعيم البعثة بالأماكن بالمقدسة و ذلك بعد 10 سنوات من "الخدمة الناجحة لأفراد هذا السلك, فضلا عن رفع حصة البعثة الطبية و تدعميها بأخصائيين في الأمراض الوبائية".

وعن سؤال يتعلق بالمذهب الوهابي صرح السيد عيسى أن الجزائريين يحجون منذ القدم ولم يطرح بتاتا مشكل مع المذهب الوهابي وقال ان "الخطر الحقيقي ليس في المذهب السائد في السعودية (...) و إنما يكمن في الطائفية التي تكفر الناس وتخرجهم من ملتهم".

و تابع يقول "الحج يرتاده قرابة ثلاثة ملايين حاج من كل بقاع العالم و لا يمكن التقيد بمذهب واحد لذلك فان مذهب الحاج الجزائري هو مذهب إمامه اي هيئة الافتاء التي تقاسم جميع هيئات الإفتاء في العالم العربي والاسلامي الاعتماد على مبدأ التيسير" مشددا على انه و "في حال تسجيل اختراقات فإن لجان المتابعة ستكون بالمرصاد".

واوضح السيد عيسى الذي كان برفقة كل من وزير الاتصال جمال كعوان ووزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي وزير السياحة والصناعة التقليدية حسن مرموري وسفير المملكة العربية السعودية بالجزائر, سامي بن عبد الله الصالح, بأن صالون الحج و العمرة مناسبة للحاج الجزائري الفائز في القرعة للتعرف خلالها على الخدمات الموجودة وفرصة ايضا للتدرب على مناسك الحج بمرافقة اساتذة وعلماء في الدين .