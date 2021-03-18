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وفاة 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح في حوادث الطرقات خلال ال 24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 14:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
وفاة 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح في حوادث الطرقات خلال ال 24 ساعة الأخيرة

الجزائر  - توفي أربعة أشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح في ثلاثة حوادث مرور تم تسجيلها خلال ال24 ساعة الأخيرة عبر العديد من طرقات الوطن, حسب حصيلة كشفت عنها يوم الاثنين مصالح الحماية المدنية.

واوضح ذات المصدر ان فرق الحماية المدنية سجلت عدة تدخلات بسبب سوء الأحوال  الجوية حيث تم إنقاذ أشخاص محاصرين بمياه الأمطار وكذا ارتفاع منسوب الأودية  إلى جانب اقتلاع اشجار نتيجة الرياح القوية وكذا القيام بعدة عمليات امتصاص  للمياه داخل المساكن الفردية وبعض المنشآت العمومية.

ففي ولاية بجاية تم إنقاذ 34 شخصا كانوا على متن شاحنة محاصرين بسبب فيضان  واد غير فيما تم بالجزائر العاصمة تسجيل سقوط عدة اشجار وأعمدة كهربائية   اقتلعتها الرياح القوية في عدة بلديات دون تسجيل خسائر بشرية.

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وذكرت مصالح الحماية المدنية ان الطريق الرابط بين بلديتي بني يني وعين  الحمام بولاية تيزي وزو وكذا الطريق الذي يربط بلديات الأصنام وأغبالو وصهاريج  بين ولايتي البويرة وتيزي وزو وكذا الطريقين الولائيين بين بلديتي ايلولة  وأقبو وبلدية إليلتان باتجاه بجايةي بالإضافة الى بعض الطرقات الوطنية على  غرار الطريق رقم 33 بالمكان المسمى أسول تيكجدة والطريق رقم 15 بالمكان المسمى  قمة تيروردة وكذا الطريق رقم 30 بالمكان المسمى قمة تيزي نكولال تبقى مغلقة  بسبب تراكم الثلوج.

وبولاية بجاية تبقى ثلاثة طرق وطنية مغلقة من بينها الطريق الوطني رقم 9 على  مستوى خراطة باتجاه تيزي نبشار والطريق الوطني رقم 12 على مستوى واد غير على  اثر فيضان الواديي وكذا الطريق الولائي رقم 135 الذي يربط بين بلديتي بني معوش  وبني جليل.

من جانب آخري  تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة لتقديم  الإسعافات الأولية لـ 17 شخصا أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد  الكربون المنبعث من وسائل التدفئة ومسخنات الحمام على مستوى ولايات  تيارت  المدية باتنة وقسنطينة في حين تم تسجيل وفاة شخص بولاية الجلفة  جراء  استنشاق غار أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة داخل مسكنه بدائرة دار الشيوخ.

آخر تعديل على الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 15:19
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وفاة 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح في حوادث الطرقات خلال ال 24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 14:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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