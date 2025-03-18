القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

زواج جماعي لأزيد من 150 عريس وعروس بولاية غرداية

  أدرج يـوم : الأحد, 25 آذار/مارس 2018 15:13     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
زواج جماعي لأزيد من 150 عريس وعروس بولاية غرداية
صورة وأج

غرداية -  تم تنظيم زواج جماعي لفائدة حوالي 150 زوج من  العائلات الفقيرة والمحرومة نهاية الأسبوع الفارط عبر مناطق متفرقة من ولاية  غرداية وذلك في حفل زفاف جماعي أقيم وفقا لعادات وتقاليد الأجداد بالمنطقة.

ويعد هذا الحدث الذي يتزامن مع عطلة الربيع وأقيم في جو احتفالي بمبادرة من  النسيج الاجتماعي ممثلا في جمعيات الأحياء والجمعيات الدينية لمناطق متليلي  وغرداية وضاية بن ضحوة وبريان والقرارة  وبتمويل كامل من طرف المحسنين فرصة  ترقية وتعزيز قيم التضامن والتماسك الاجتماعيي حسبما أكده إمام خلال حفل عقد  قران جماعي بثنية المخزن (غرداية) .

وتهدف هذه المناسبة إلى " تشجيع ومساعدة الشباب يواجهون صعوبات مادية على  الزواج والاندماج في المجتمع قبل الوقوع في الانحراف"ي كما أوضحه من جهته احد  منظمي الزواج الجماعي بحي مرمد (غرداية).

وقد تم تنظيم هذه التظاهرة الموجهة للعائلات البسيطة وفقا للتقاليد البحتة  التي تميز منطقة غرداية والمستوحاة من عادات وتقاليد الأجداد والتي تعبر عن  التضامن والمساعدة التي نشأت في مختلف قصور وادي ميزابي كما ذكره أيضا احد  أعيان بني يزقن (بلدية بنورة).

وقد استغرقت التحضيرات لهذا الزفاف الجماعي شهور عديدة كما كشف عنه أحد منظمي  عرس جماعي يضم حوالي عشرين زوجا بمنطقة العطف مبرزا أن العرسان استفادوا من  برنامج تحضيري كامل بحسب الاحتفالية المحلية حول دور مؤسسة الزواج في تكريس  قيم الاستقرار والازدهار في المجتمع .

اقرأ أيضا:       150 شابا يحتفلون بزفافهم في حفل جماعي بالبليدة

وتم خلال حفل الزفاف تقديم خطب حول فضل الزواج في تكريس قيم الاستقرار  والتضامن الاجتماعي وكذا حول دور الزوجين في تماسك المجتمع الإسلامي من طرف  الأئمة فضلا عن توزيع "هدايا'' للأزواج وهم يرتدون بدل تقليدية خاصة بالعرس  الغرداوي تتمثل عادة في أجهزة كهرومنزلية مفيدة في الحياة الزوجية قبل أن  تتفرق جموع الحاضرين .

وبعد الانتهاء من مؤدبة العشاء والتي تتألف أساسا من الكسكس المحضر بفضل هبات  وتبرعات المحسنين تقوم عادة الأجداد بالمنطقة على أن يتقدم الأزواج الجدد رفقة  مساعديهم (الوزران) أمام مئات المدعوين الذين يرتدون لباسا ابيضا على منصة  هيئت خصيصا للمناسبة من اجل حفل تلبيس العريس الجديد.

ويحضر حفل اللباس المنتظر بشغف خلال سهرة هذا الزفاف أفراد عائلات وأصدقاء  العرسان والمحسنين والمتبرعين بالإضافة إلى السلطات المحلية وكذا بعض السياح  والزوار العابرين للمنطقة .

ويرغب عديد الزوار والسياح الذين يزورون غرداية لأول مرة اكتشاف سحر وأصالة  العرس الجماعي وكذا عادات لباس العرسان ما دفع بأصحاب الوكالات السياحية إدراج  في خدماتهم هذه العادات الخاصة بالاحتفال بالزفاف بغرداية.

آخر تعديل على الأحد, 25 آذار/مارس 2018 15:25
كلـمات مفتـاحيــة :
زواج جماعي لأزيد من 150 عريس وعروس بولاية غرداية
  أدرج يـوم : الأحد, 25 آذار/مارس 2018 15:13     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.03.25

الغاز الصخري : مشروع الاستغلال لا يزال قيد الدراسات

18.03.25

زواج جماعي لأزيد من 150 عريس وعروس بولاية غرداية

18.03.25

الفريق قايد صالح يترأس فعاليات ملتقى حول "العقيدة العسكرية لثورة نوفمبر 1954"

18.03.25

مهرجان ''القراءة في احتفال'' بغرداية: ترقية القراءة والمشاركة في نشر الكتاب

18.03.25

تصفيات كأس افريقيا 2019 لأقل من 20 سنة (الدور الاول/ ذهاب): الجزائر- تونس يوم السبت بملعب…

18.03.25

حوادث المرور: وفاة شخصين واصابة 6 اخرين بجروح خلال يومين بعدة من مناطق من الوطن

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.03.19

رئيس الجمهورية يدعو الجميع الى المساهمة في الحركة الديمقراطية التعددية في البلاد

18.03.21

كرة القدم/ودية (الجزائر-تنزانيا): الخضر مطالبون بالفوز قبل الاختبار الحقيقي أمام ايران

18.03.19

قطاع السكن يسعى إلى تقليص"الهيمنة" على المشاريع العمومية

18.03.19

ترقية الحقوق السياسية للمرأة : الدولة الجزائرية ستعمل على تفعيل توصيات الندوة لتعزيز…

18.03.19

النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية في ذكرى عيد النصر

18.03.19

الوزير الصحراوي للشؤون الإفريقية يؤكد أن السلع والبضائع التي مصدرها الصحراء الغربية…