حوادث المرور: وفاة شخصين واصابة 6 اخرين بجروح خلال يومين بعدة من مناطق من الوطن

من جهة اخرى أوضح ذات البيان أن الرياح القوية التي هبت بولاية غرداية أدت الى انهيار جدار بطول 03 أمتار وسط مدينة العطف دائرة بنورة بنفس الولاية خلف وفاة شخص واحد (01) يبلغ من العمر 22 سنة و إصابة 04 آخرين بجروح .
وفي سياق اخر تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 20 شخصا اختنقوا جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة و مسخنات الحمام , على مستوى ولايات سطيفي برج بوعريريج, المدية و النعامة, تم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم في حالة مقبولة إلى المؤسسات الاستشفائية.
كما أدى انفجار قارورة الغاز البوتان داخل مسكن على مستوى ولاية باتنة, إلى وفاة 01 طفل رضيع يبلغ من العمر 04 أشهر وإصابة 01 شخص أخر بحروق من الدرجة الأولى, بالمكان المسمى التورنة ببلدية جارمة.
أما عن حالة الطرقات فقد تسبب تراكم الثلوج في غلق 03 طرقات وطنية تربط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة, عبر بلديات (بني يني و عين الحمام) بولاية تيزي وزو, و بلديات (الأصنام, أغبالو, سهريج) بولاية البويرة هي الطرق الوطنية رقم 33 في المكان المسمى أسول تيكجدة, ورقم 15 في المكان المسمى قمة تيروردة و رقم 30 في المكان المسمى قمة تيزي نكولال يضيف ذات المصدر.