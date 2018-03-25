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أمطار غزيرة على ولايات الغرب الوسط الشرقي من الوطن ابتداء من يوم السبت

  أدرج يـوم : الأحد, 25 آذار/مارس 2018 09:30     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
أمطار غزيرة على ولايات الغرب الوسط الشرقي من الوطن ابتداء من يوم السبت

الجزائر - ستشهد ولايات الغرب والوسط الشرقي من الوطن  ابتداء من مساء يوم السبت سقوط أمطار غزيرة تكون مصحوبة أحيانا برعود و برد،  حسبما  أكده الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وأوضح ذات المصدر أن الولايات المعنية هي مستغانم و غليزان و الشلف و تيسمسيلت، مشيرا إلى أن صلاحية النشرية ستمتد من يوم السبت على الساعة  السادسة مساء (18:00) إلى غاية يوم غد الاحد في منتصف النهار (12:00).

كما اكد البيان انه يرتقب أن تبلغ أو تتجاوز كميات الامطار 30 ملم محليا خلال  مدة صلاحية هذه النشرية. 

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وأضاف المصدر انه صلاحية النشرية فيما يخص ولايات بومرداس و تيزي وزو و  بجاية و جيجل و كذا شمال البويرة و سطيف ستمتد من يوم السبت على الساعة  التاسعة مساء (21:00) إلى غاية يوم غد الاحد على الساعة الثالثة زوالا  (15:00).

أما كميات الامطار المرتقبة فإنها ستبلغ او ستتجاوز محليا 40 ملم خلال مدة  صلاحية النشرية مع رياح و رعود.

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أمطار غزيرة على ولايات الغرب الوسط الشرقي من الوطن ابتداء من يوم السبت
  أدرج يـوم : الأحد, 25 آذار/مارس 2018 09:30     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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