أمطار غزيرة على ولايات الغرب الوسط الشرقي من الوطن ابتداء من يوم السبت

الجزائر - ستشهد ولايات الغرب والوسط الشرقي من الوطن ابتداء من مساء يوم السبت سقوط أمطار غزيرة تكون مصحوبة أحيانا برعود و برد، حسبما أكده الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وأوضح ذات المصدر أن الولايات المعنية هي مستغانم و غليزان و الشلف و تيسمسيلت، مشيرا إلى أن صلاحية النشرية ستمتد من يوم السبت على الساعة السادسة مساء (18:00) إلى غاية يوم غد الاحد في منتصف النهار (12:00).

كما اكد البيان انه يرتقب أن تبلغ أو تتجاوز كميات الامطار 30 ملم محليا خلال مدة صلاحية هذه النشرية.

وأضاف المصدر انه صلاحية النشرية فيما يخص ولايات بومرداس و تيزي وزو و بجاية و جيجل و كذا شمال البويرة و سطيف ستمتد من يوم السبت على الساعة التاسعة مساء (21:00) إلى غاية يوم غد الاحد على الساعة الثالثة زوالا (15:00).

أما كميات الامطار المرتقبة فإنها ستبلغ او ستتجاوز محليا 40 ملم خلال مدة صلاحية النشرية مع رياح و رعود.