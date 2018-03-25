أمطار غزيرة على ولايات الغرب الوسط الشرقي من الوطن ابتداء من يوم السبت

وأوضح ذات المصدر أن الولايات المعنية هي مستغانم و غليزان و الشلف و تيسمسيلت، مشيرا إلى أن صلاحية النشرية ستمتد من يوم السبت على الساعة السادسة مساء (18:00) إلى غاية يوم غد الاحد في منتصف النهار (12:00).
كما اكد البيان انه يرتقب أن تبلغ أو تتجاوز كميات الامطار 30 ملم محليا خلال مدة صلاحية هذه النشرية.
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وأضاف المصدر انه صلاحية النشرية فيما يخص ولايات بومرداس و تيزي وزو و بجاية و جيجل و كذا شمال البويرة و سطيف ستمتد من يوم السبت على الساعة التاسعة مساء (21:00) إلى غاية يوم غد الاحد على الساعة الثالثة زوالا (15:00).
أما كميات الامطار المرتقبة فإنها ستبلغ او ستتجاوز محليا 40 ملم خلال مدة صلاحية النشرية مع رياح و رعود.