حوادث المرور: وفاة تسعة أشخاص واصابة 252 اخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر - لقي تسعة أشخاص حتفهم واصيب 252 اخرون بجروح في 213 حادث مروري جسماني سجل على المستوى المناطق الحضرية بمختلف مناطق الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و 19 مارس - كما أورده بيان يوم الخميس لمصالح الامن الوطني.

وأوضح ذات البيان انه مقارنة مع الاحصائيات المسجلة خلال الاسبوع الماضي فان حوادث المرور عرفت انخفاضا يقدر ب 17 حادث وعدد الجرحى ب 19 جريح

بينما عرفت الوفيات انخفاضا بحالة واحدة.

وتعود اسباب وقوع هذه الحوادث بالدرجة الاولى الى العنصر البشري بنسبة تفوق 97 بالمئة اضافة الى العوامل الاخرى المتربطة بالمركبة والمحيط.

ودعت مصالح الامن الوطني مستعملي الطريق العام الى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة دون تغاضي المراقبة

الدورية للمركبة لاسيما مع سوء الاحوال الجوية خلال هذه الايام في بعض مناطق الوطن.