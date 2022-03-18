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حوادث المرور: وفاة تسعة أشخاص واصابة 252 اخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 22 آذار/مارس 2018 13:19     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرات

الجزائر - لقي تسعة أشخاص حتفهم واصيب 252 اخرون بجروح في  213 حادث مروري جسماني سجل على المستوى المناطق الحضرية بمختلف مناطق الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و 19 مارس - كما أورده بيان يوم الخميس  لمصالح الامن الوطني.

وأوضح ذات البيان انه مقارنة مع الاحصائيات المسجلة خلال الاسبوع الماضي فان  حوادث المرور عرفت انخفاضا يقدر ب 17 حادث وعدد الجرحى ب 19 جريح

بينما عرفت الوفيات انخفاضا بحالة واحدة.

وتعود اسباب وقوع هذه الحوادث بالدرجة الاولى الى العنصر البشري بنسبة تفوق  97 بالمئة اضافة الى العوامل الاخرى المتربطة بالمركبة والمحيط.

ودعت مصالح الامن الوطني مستعملي الطريق العام الى توخي الحيطة والحذر أثناء  السياقة مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة دون تغاضي المراقبة

الدورية للمركبة لاسيما مع سوء الاحوال الجوية خلال هذه الايام في بعض مناطق الوطن.

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حوادث المرور: وفاة تسعة أشخاص واصابة 252 اخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 22 آذار/مارس 2018 13:19     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرة   شارك

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