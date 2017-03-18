حوادث المرور : وفاة 11 شخصا واصابة 37 آخرين بجروح خلال ال 48 ساعة الأخيرة

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية غليزان بوفاة شخصين في مكان الحادث بعد أن صدمتهما سيارة من الوزن الخفيف بالطريق السيار-شرق غرب ببلدية واد رهيو.
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كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد حرائق على مستوى كل من وعين الدفلىي مستغانم غرداية الوادي بشار والاغواط في وفاة امرأة تبلغ من العمر 82 سنة بولاية عين الدفلى.
من جهة اخرى قدم عناصر الحماية المدنية الإسعافات الأولية لتسعة أشخاص أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخانات الماء ووسائل التدفئة على مستوى ولايتي بجاية وتيارت.