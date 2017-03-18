القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور : وفاة 11 شخصا واصابة 37 آخرين بجروح خلال ال 48 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : السبت, 17 آذار/مارس 2018 16:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
حوادث المرور : وفاة 11 شخصا واصابة 37 آخرين بجروح خلال ال 48 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 11 شخصا حتفهم واصيب 37 آخرون بجروح متفاوتة  الخطورة في 14 حادث مرور تم تسجيلها خلال ال 48 ساعة الأخيرة بمناطق متفرقة من  الوطن, حسب حصيلة أوردتها يوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية غليزان بوفاة شخصين في  مكان الحادث بعد أن صدمتهما سيارة من الوزن الخفيف بالطريق السيار-شرق غرب  ببلدية واد رهيو.

اقرأ أيضا:       البليدة: وفاة الضحية الخامسة في حادث اصطدام سيارة بعدة مارة ببوقرة

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد حرائق على مستوى كل من وعين  الدفلىي مستغانم غرداية الوادي بشار والاغواط في وفاة امرأة تبلغ من العمر  82 سنة بولاية عين الدفلى.

من جهة اخرى قدم عناصر الحماية المدنية الإسعافات الأولية لتسعة أشخاص  أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخانات  الماء ووسائل التدفئة على مستوى ولايتي بجاية وتيارت.

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور : وفاة 11 شخصا واصابة 37 آخرين بجروح خلال ال 48 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : السبت, 17 آذار/مارس 2018 16:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.03.17

بومرداس: قرية "تيزا" ببلدية عمال تحوز على جائزة أحسن قرية برسم 2018

18.03.17

غرداية : انطلاق الطبعة ال 50 لعيد الزربية في أجواء بهيجة

18.03.17

الجبهة الوطنية الجزائرية تعقد مؤتمرها الوطني الرابع خلال شهر مايو القادم

18.03.17

رئيس حركة الاصلاح يدعو الى حوار "منسجم وجامع" بين الشركاء السياسيين

18.03.17

الزربية التقليدية : لوحة فنية وتصويرية رائعة تعكس عبقرية المرأة الجزائرية

18.03.17

ضرورة إعطاء "صلاحيات واسعة للمجالس المنتخبة" (رباعين)

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.03.14

تركيب و صناعة السيارات في الجزائر: نشر أسعار السيارات عند الخروج من المصنع

18.03.12

بكالوريا 2018: الموقع الخاص باستشارة المترشحين يدخل حيز الخدمة

18.03.12

اجتماع وزارة التربية-الكنابست ينتهي دون التوقيع على المحضر النهائي

18.03.12

نتائج الاستشارة حول تاريخ امتحانات البكالوريا ستحدد تاريخ إجراء الامتحانات

18.03.12

كعوان يعرض التجربة الجزائرية في مجال التلفزيون الرقمي الأرضي

18.03.12

السيد كاشة يتباحث مع المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية سبل تعزيز التعاون بين الوكالتين