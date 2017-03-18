حوادث المرور : وفاة 11 شخصا واصابة 37 آخرين بجروح خلال ال 48 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 11 شخصا حتفهم واصيب 37 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 14 حادث مرور تم تسجيلها خلال ال 48 ساعة الأخيرة بمناطق متفرقة من الوطن, حسب حصيلة أوردتها يوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية غليزان بوفاة شخصين في مكان الحادث بعد أن صدمتهما سيارة من الوزن الخفيف بالطريق السيار-شرق غرب ببلدية واد رهيو.

اقرأ أيضا: البليدة: وفاة الضحية الخامسة في حادث اصطدام سيارة بعدة مارة ببوقرة

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد حرائق على مستوى كل من وعين الدفلىي مستغانم غرداية الوادي بشار والاغواط في وفاة امرأة تبلغ من العمر 82 سنة بولاية عين الدفلى.

من جهة اخرى قدم عناصر الحماية المدنية الإسعافات الأولية لتسعة أشخاص أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخانات الماء ووسائل التدفئة على مستوى ولايتي بجاية وتيارت.