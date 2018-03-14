عبد القادر فراح, حيوات عديدة لرجل واحد (بورتريه)

الجزائر- خلال أيام قليلة يحلّ العيد الثاني والتسعين لميلاد الفنان العالمي الراحل عبد القادر فراح, لم يسبق للجزائر أن احتفت به, بل هو مجهول بالقدر الذي هو معروف لدى الآخرين, سينوغرافي, رسام, موسيقي مسكون بالتعدد في الممارسة والحياة والرؤية.

ولد في مدينة الشمس قصر البخاري في 28 مارس 1926 نشأ على غرار أترابه بين شوارع المدينة يتظلل اقواسها ويرتضي حضن زاوية الشيخ الميسوم, بينما يتطلع إلى حركة ما في الأفق.

ربما لم يتنبأ أحد بمسار عالمي لرجل موغل في المحلية, لكنه حمل أحلامه وطوف بها العالم إلى أن صارت حقيقة ماثلة, لقد اعتبر فراح "طفولته غنية جدا" ووصفها ب "المخزون من التجارب والمشاعر والتقاليد الروحية التي لا تنضب", وردد أن "السوق مدرستي الأولى" حيث تأمل "صبر الحيوانات تحت أشعة الشمس" وتماوج الناس.

هذه الرؤية المختلفة للعالم هي التي دفعته إلى اختيارات فنية, فقد درس الفنون في باريس وتقاطع مع الثقافات كلها, شكل لاحقا موقفا من الفن والحياة ونفذ رؤيته على الركح متنقلا عبر مسارح العالم إلى أن استقر في "فرقة شكسبير الملكية" كأول أجنبي يقتحم عوالمها ويتسيد داخلها سريعا بتميزه وابداعه.

لم يترك المتعدد بصمته على المسرح العالمي دون أن يزور باقي الفنون, فقد ألف أكثر من 17 قطعة موسيقية, ناهلا من موروثه الموسيقي الافريقي العربي المتوسطي, فمقتنياته الفنية تثبت أنه كان مستمعا جيّدا لكل هذه الفنون.

هذا الرجل هو مصمم أغلفة كتبي كاتب مسرحي نشر على ذات الصفحات مع كبار الكتاب الفرنسيين والفرانكفونيين, ولديه مقالات متناثرة في الصحف والمجلات العالمية محاضر وأستاذ في كليات ومعاهد الفنون, رسام وتشكيلي له لوحاته, والأهم أنه سينوغرافي صمم ديكورات وألبسة أهم العروض مرافقا أكثر من 32 مخرجا عالميا.

عاش فراح بالثقافات وللثقافات, وامتلك بفضل مساره من جهة, وذكائه من جهة أخرى الحظ ليكون عارفا بالثقافات ومحتفيا بها وهو ما ترجمه في أعماله التي مزجت بين الكثير من الأفكار التي تنتمي لثقافات مختلفة.

ارتبط عضو فرقة شكسبير الملكية بالثقافة الجزائرية, فإذا بها بارزة ضمن مقتنياته الفنية والأدبية, حيث يمكن العثور على اسطوانات الجرموني وموسيقى الأندلسي وكتب عن الجزائر وتراثها, ما جعل الباحث سعيد بن زرقة يعتقد أنه "استثمر كل ملامح الثقافة التقليدية في عمله".

فراح هو رجل المواقف, لا يحتاج أن نؤكد ذلك فمجرد سرد تفصيلين صغيرين يجعل أسهمه الانسانية تبلغ أقصاها, لقد رفض "جائزة التحالف الفرنسي" سنة 1960 من قبل أندريه مالرو وزير الثقافة آنذاك انسجاما مع الثورة الجزائرية, كما وهب مقتنيات ومنجزات فنية للبيع في مزاد لصالح القضية الفلسطينية بلندن سنة 1967.

جمع الفنان الكبير عددا مهما من التتويجات, منذ 1958 حين توج بجائزة "أفضل عروض السنة" عن مسرحية "دائرة الطباشير القوقازية" إلى غاية سنة 1982 سنة حصوله على جائزة "منظمة مديري المسارح اللندنية" عن مسرحية "الدمية الكوميدية الموسيقية" لفرقة شكسبير الملكية.

ففي سنة 1969 احتفت به مدرسة المسرح الوطنية الكندية التي شغل بها مدير الدراسات للتصاميم والأزياء المسرحية, وحاز سنة 1971 جائزة "النقد اللندنية لأفضل تصميم مسرحي", وبعدها بسنة جائزة "أفضل عرض مسرحي سنوي" بباريس عن مسرحية "ريتشارد الثالث" مع "فرقة شكسبير الملكية".

استطاع الفنان أن يسجل تميزه مجددا سنة 1976 حين اختاره مديرو المسارح اللندنية ليحوز جائزتهم عن مسرحية "هنري الخامس" ومسرحيتي "هنري السادس", وافتك بعدها بسنتين جائزة "النقد النمساوية" من قبل "مسرح بورج" بفيينا عن مسرحية "ترولوس وكرسيدا" لشكسبير.

ترك عبد القادر فراح ارثا كبيرا يمكن أن يشتغل عليه الباحثون ويحولوه إلى طريق لجيل المسرحيين الجدد, وقبل رحيله سنة 2005 أوصى بهبة للمسرح الجزائري تضمنت جزءا من مكتبته بعناوين مرجعية في المسرح والثقافات, واشرطة فيديو حول المسرح, ومقتنياته من الأسطوانات الموسيقية.

حين نتأمل حياة عبد القادر فراح التي لفها الصمت محليا والصخب عالميا نكتشف أننا أمام رجل عاش حيوات متعددة وعرف تجارب غنية وكان ملهما لعالم المسرح بقدر ما استلهمه.